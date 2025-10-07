Μέλη των οικογενειών και φίλοι των θυμάτων της εφόδου της 7ης Οκτωβρίου 2023 τήρησαν ενός λεπτού σιγή σήμερα το πρωί, την ημέρα της δεύτερης επετείου της πιο πολύνεκρης επίθεσης που έχει ζήσει το Ισραήλ στην ιστορία του, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στον χώρο όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ Νόβα.

Εκεί είχαν σκοτωθεί 370 άνθρωποι, κυρίως νέοι, όταν έκαναν αιφνιδιαστική έφοδο μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς πρωί του Σαββάτου. Η επίθεση αποτέλεσε έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.



