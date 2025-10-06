Σε άρθρο του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου καταγγέλλει πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Με τίτλο «Αρνούμαι να πιστέψω ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ελευθερία δεν είναι πλέον επίκαιρα ζητήματα», ο Ιμάμογλου αναφέρει πως «από ένα μοναχικό κελί 12 τ.μ., στις φυλακές Μαρμαρά, γράφω αυτές τις γραμμές, φυλακισμένος ο ίδιος σε μια καφκική δίκη, κατηγορούμενος ότι παραποίησα επίσημο έγγραφο – συγκεκριμένα, το πανεπιστημιακό μου πτυχίο – και αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης έως οκτώ χρόνια και εννέα μήνες. Μικρή λεπτομέρεια: το κατηγορητήριο δεν προσδιορίζει ποιο επίσημο έγγραφο φέρεται να έχει παραποιηθεί».

«Όπως ο Γιόζεφ Κ., αγνοώ το «έγκλημα» για το οποίο κατηγορούμαι» γράφει ο Εκρέμ Ιμάμογλου συμπληρώνοντας τα εξής: «Η ακύρωση του πτυχίου δεν έχει άλλο σκοπό παρά να εμποδίσει την υποψηφιότητά μου στις προεδρικές εκλογές του 2028, καθώς απαιτείται πανεπιστημιακός τίτλος για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την Προεδρία στην Τουρκία. Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης – τη στιγμή που ο Πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει καλά ότι «όποιος κερδίζει την Κωνσταντινούπολη, κερδίζει την Τουρκία».



Πηγή: ΚΥΠΕ