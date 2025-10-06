Κοινωνική δυσαρέσκεια και κόπωση αποτυπώνονται στα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης στην Τουρκία, όπου η αντιπολίτευση, παρά τις εσωτερικές της αντιμαχίες, παραμένει ηγεμονική δύναμη απέναντι στην κυβερνητική μηχανή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τριπλή ήττα για τον Ερντογάν

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Gundemar, που διεξήχθη σε 60 επαρχίες της Τουρκίας, αποκαλύπτει πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χάνει απέναντι και στους τρεις βασικούς υποψηφίους της αντιπολίτευσης. Υπολείπεται 11 μονάδες του Εκρέμ Ιμάμογλου, 16 μονάδες του Μανσούρ Γιαβάς και 5 μονάδες του Οζγκιούρ Οζέλ.

Η κατανομή των κομμάτων: το CHP πρώτη δύναμη

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 20–26 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 2.235 ατόμων και το ερώτημα «Αν γίνονταν εκλογές αυτή την Κυριακή, σε ποιο κόμμα θα δίνατε την ψήφο σας;».

Μετά την κατανομή των αναποφάσιστων, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

CHP: 35,83%

AKP: 30,95%

DEM: 8,34%

MHP: 6,39%

Κόμμα της Νίκης: 6,28%

ΙΥΙ Parti: 4,94%

Yeniden Refah: 2,78%

Anahtar Parti: 1,47%

ΤΙP: 0,99%

Άλλοι: 2,03%

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, παρά τις συνεχείς δικαστικές πιέσεις και τα εσωτερικά του ρήγματα, διατηρεί κοινωνική ζωτικότητα και πολιτική αντοχή.

Στα υποθετικά σενάρια για τις προεδρικές εκλογές, τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικά:

Εκρέμ Ιμάμογλου: 55,58%

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 44,42%

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης προηγείται κατά 11,16 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει δει ποτέ δημοσκόπηση μετά το 2019.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:

Μανσούρ Γιαβάς: 58,09%

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 41,91%

Ο δήμαρχος Άγκυρας διευρύνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά, ξεπερνώντας τις 16 μονάδες και καθιστάμενος ο πιο ισχυρός υποψήφιος απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο.

Τέλος, ο αρχηγός του CHP Οζγκιούρ Οζέλ λαμβάνει 52,31% έναντι 47,69% του Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και το θεσμικό προφίλ του κόμματος κερδίζει έδαφος.

Τούρκοι πολιτικοί αναλυτές σχολιάζουν πώς το εύρημα αυτό αποτελεί «σήμα συναγερμού για το καθεστώς και πηγή ηθικής ανάτασης για την αντιπολίτευση ενόψει των εκλογών του 2028».

