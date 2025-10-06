Κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο βιβλίο του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, με τίτλο «Ταξίδι στην Καλύβα του Χάιντεγκερ», επιχειρώντας, όπως σημειώνεται να ανοίξει ένα φιλοσοφικό πεδίο διαλόγου ανάμεσα στη σκέψη της Ανατολής και της Δύσης.

Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου, ο Καλίν επισκέφθηκε το 2019 την καλύβα του Γερμανού φιλοσόφου Μάρτιν Χάιντεγκερ στο χωριό Τόντναουμπεργκ της Γερμανίας. Η καλύβα, ενσωματωμένη στη φύση του Μέλανα Δρυμού, θεωρείται συμβολικός τόπος, όπου η φιλοσοφία του Χάιντεγκερ για το ζήτημα του «Είναι» πήρε απτή μορφή.

Το βιβλίο περιγράφεται ως μια πρόσκληση επιστροφής στο “Είναι”, υποστηρίζοντας ότι η μετα-σωκρατική δυτική φιλοσοφία «ξέχασε» την ουσία του και το θυσίασε στα επιμέρους φαινόμενα, οδηγώντας έτσι σε μια οντολογική κρίση.

Όπως σημειώνουν τα Τουρκικά ΜΜΕ στο έργο του, ο Καλίν συνομιλεί εκ νέου με τον Χάιντεγκερ «μακριά από ακαδημαϊκές ή δημοφιλείς σκοπιμότητες», ενώ τον φέρνει σε φανταστικούς διαλόγους με μορφές της ανατολικής σκέψης και ποίησης, όπως Νεσίμι, Γιούνους Εμρέ, Ασίκ Βεϊσέλ και Μόλλα Σαντρά. «Μέσα από αυτούς τους στοχαστικούς παραλληλισμούς, επιχειρεί να δείξει πώς οι παραδόσεις της Ανατολής και της Δύσης μπορούν να αλληλοτροφοδοτηθούν», σημειώνεται.