Το διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft στην Τουαψέ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, στοχοθετήθηκε στη διάρκεια της νύχτας από ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά σε κτίριο του προσωπικού του ασφαλείας, η οποία σβήστηκε γρήγορα, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

«Τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, συντρίμμια από drone έπεσαν στο έδαφος του διυλιστηρίου της Τουαψέ. Πυρκαγιά ξέσπασε στο κτίριο της ασφάλειας, η οποία σβήστηκε γρήγορα», δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι της Κρασνοντάρ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

«Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται», πρόσθεσαν.

Η μονάδα της Τουαψέ που είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές έχει δυνατότητες επεξεργασίας 240.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Εφοδιάζει κυρίως την Κίνα, τη Μαλαισία, τη Σινγκαπούρη και την Τουρκία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε εξάλλου νωρίς σήμερα το πρωί πως αναχαίτισε 251 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια από τις πιο μαζικές επιδρομές του Κιέβου στα τριάμισι χρόνια του πολέμου, η οποία ήταν επίσης ιδιαίτερα εντατική στον τομέα της Μαύρης Θάλασσας.

Από τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό αυτόν drones, τα 40 καταρρίφθηκαν πάνω από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, 62 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και 5 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Εξάλλου στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, 5.400 άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από επιθέσεις με πυραύλους και drones που σημειώθηκαν χθες, Κυριακή και μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του κυβερνήτη της Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει σημαντικά τα πλήγματα με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς τους τελευταίους δύο μήνες σε απάντηση, όπως δηλώνει, στις ρωσικές επιθέσεις στις δικές της ενεργειακές υποδομές.

Το Κίεβο ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειας της Ουκρανίας 116 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας. Εγκατάσταση ενεργειακής υποδομής επλήγη στην περιφέρεια Τσερνίχιβ και μια γυναίκα σκοτώθηκε στην περιφέρεια της Χερσώνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP