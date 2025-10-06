Πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις αδιάκοπες βροχοπτώσεις στην περιοχή Νταρτζίλινγκ, στην ανατολική Ινδία, είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 18 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να παρασυρθούν σπίτια, δρόμοι και γέφυρες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ ο αριθμός των νεκρών στο γειτονικό Νεπάλ αυξήθηκε σε 50.

Αρκετοί άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι σήμερα ενώ η παροχή βοήθειας και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών ήταν σε εξέλιξη, όπως δήλωσαν τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των νεκρών πιθανόν να αυξηθεί καθώς γίνονται γνωστές λεπτομέρειες από απομονωμένες περιοχές.

«Δύο μεταλλικές γέφυρες κατέρρευσαν, αρκετοί δρόμοι υπέστησαν ζημιές και πλημμύρισαν, τεράστιες εκτάσεις γης… κατακλύστηκαν», δήλωσε η Μαμάτα Μπανέρτζι, πρωθυπουργός του κρατιδίου, σε ανάρτηση στο Χ.

Οι αρχές αναμένουν και νέες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο των μετεωρολογικών υπηρεσιών στην Καλκούτα, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Δυτικής Βεγγάλης.

Προβλήματα προκλήθηκαν στην κίνηση των οχημάτων καθώς τμήμα μεταλλικής γέφυρας στον ποταμό Μπαλασόν κατέρρευσε ενώ υποχώρησαν τμήματα του οδοστρώματος σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Στους δρόμους έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες από φερτά υλικά, σύμφωνα με αξιωματούχο της τοπικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων σε απομονωμένες περιοχές.

Στο Νεπάλ, οι θάνατοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις αυξήθηκαν σε 50, δήλωσε εκπρόσωπος των Ένοπλων Αστυνομικών Δυνάμεων. Οι ομάδες διάσωσης έσκαβαν μέσα στη λάσπη και τα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες, ενώ προσπαθούσαν να ανοίξουν τους μπλοκαρισμένους δρόμους σε πολλά χωριά όπου είχαν παρασυρθεί σπίτια, δήλωσε αξιωματούχος της περιοχής.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters