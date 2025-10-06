Οι κινεζικοί σιδηρόδρομοι διαχειρίστηκαν 23,13 εκατομμύρια επιβατικά ταξίδια την 1η Οκτωβρίου, την πρώτη ημέρα των φετινών οκταήμερων διακοπών για την Εθνική Ημέρα της Κίνας, αλλά και για το Φεστιβάλ του Φθινοπώρου, όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του σιδηροδρομικού δικτύου (China's Railways).

Πρόκειται για ιστορικό ημερήσιο υψηλό στην επιβατική διακίνηση, σύμφωνα με την China State Railway Group Co., Ltd.

Οι σχετικές εκτιμήσεις ανέφεραν την πραγματοποίηση 19,3 επιβατικών ταξιδιών κατά την επόμενη ημέρα (2 Οκτωβρίου) με τη λειτουργία επιπρόσθετου αριθμού 1.409 επιβατικών αμαξοστοιχιών.

Καθώς ο εορτασμός της Εθνικής Ημέρας της Κίνας συμπίπτει φέτος με το Φθινοπωρινό Φεστιβάλ της Άνοιξης, ο κύκλος των οκταήμερων διακοπών αναμένεται ότι θα κλείσει με σημαντική αύξηση στην ταξιδιωτική ζήτηση, μέσω της δυναμικής αύξησης του τουρισμού, αλλά και των οικογενειακών επισκέψεων.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ-Xinhua