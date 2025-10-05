Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ξεκινήσει «άμεσα» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μόλις η Χαμάς συμφωνήσει σε ένα νέο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει «συμφωνήσει στη γραμμή αρχικής αποχώρησης» και ότι «όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει», θα ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός, θα απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι και θα αρχίσει η ανταλλαγή κρατουμένων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι αυτό θα «δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της καταστροφής που διαρκεί 3.000 χρόνια».





Η δήλωση αυτή ήρθε καθώς η Χαμάς κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι ψεύδεται σχετικά με τη μείωση των στρατιωτικών της επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζει να «διαπράττει τα φρικτά της εγκλήματα και σφαγές» εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, ισχυριζόμενη ότι 70 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις από το πρωί του Σαββάτου.

Η οργάνωση ανέφερε ότι «αποκαλύπτει τους ψευδείς ισχυρισμούς της κυβέρνησης του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου σχετικά με τη μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον άοπλων αμάχων».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι ελπίζει να ανακοινώσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Γάζα «τις επόμενες ημέρες».

Ο κ. Νετανιάχου έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώ συνεχίζονται στην Αίγυπτο οι έμμεσες συνομιλίες με τη Χαμάς για ένα νέο αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου.

Μιλώντας μετά τη δήλωση της Χαμάς ότι είχε αποδεχτεί ορισμένα στοιχεία του σχεδίου, ο κ. Νετανιάχου είπε ότι είχε στείλει την αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο «για να ολοκληρωθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες», προσθέτοντας ότι «ο στόχος μας είναι να περιοριστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις σε ένα χρονοδιάγραμμα λίγων ημερών».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη δήλωση της Χαμάς, αλλά το Σάββατο προειδοποίησε την οργάνωση ότι «πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα πάνε στράφι».

Ο Τραμπ διατάζει το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι ηγέτες της χώρας του είχαν δώσει οδηγίες να προετοιμαστεί για την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ πέρασε σε θέση αποκλειστικά αμυντική στη Γάζα και δεν θα πραγματοποιεί ενεργές επιθέσεις, δήλωσε ένας αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι καμία στρατιωτική δύναμη δεν έχει απομακρυνθεί από την περιοχή.

Αυτό συνέβη λίγες ώρες αφότου ο κ. Τραμπ διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, αφού η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχτηκε ορισμένα στοιχεία του σχεδίου του.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ειρήνης;

Το προτεινόμενο σχέδιο του κ. Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου έχει ευρεία διεθνή υποστήριξη, και την Παρασκευή, το γραφείο του κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεσμεύεται να φέρει το τέλος της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους 48 ομήρους, από τους οποίους εκτιμάται ότι περίπου 20 είναι ακόμη ζωντανοί, εντός τριών ημερών. Επιπλέον, θα παραδώσει την εξουσία στη Γάζα και θα αποστρατιωτικοποιηθεί.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα τερματίσει την επίθεσή του και θα αποσυρθεί από μεγάλο μέρος της Γάζας, καθώς και θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους, θα επιτρέψει την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας και την τελική ανοικοδόμηση.

Η Χαμάς δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να απελευθερώσει τους ομήρους και να παραδώσει την εξουσία σε άλλους Παλαιστίνιους, αλλά υποστήριξε ότι άλλα στοιχεία του σχεδίου απαιτούν περαιτέρω διαβουλεύσεις μεταξύ των Παλαιστινίων. Η δήλωσή της δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας.

Προειδοποίηση ότι «ακραίοι και από τις δύο πλευρές» θα μπορούσαν να σαμποτάρουν το σχέδιο ειρήνης

Μια ομάδα που εκπροσωπεί ορισμένες οικογένειες ομήρων δήλωσε ότι η προοπτική να δουν τους αγαπημένους τους να επιστρέφουν «δεν ήταν ποτέ πιο κοντά» και απηύθυνε έκκληση στον κ. Τραμπ να συνεχίσει να πιέζει «με όλη του τη δύναμη».

Προειδοποίησαν ότι «ακραίοι και από τις δύο πλευρές» θα προσπαθήσουν να σαμποτάρουν το σχέδιο.

Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους.

Από τότε, τουλάχιστον 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς, το οποίο δεν διαχωρίζει τους αμάχους από τους μαχητές στις μετρήσεις του, αλλά αναφέρει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν περίπου το ήμισυ των νεκρών.



Πηγή: news.sky.com

