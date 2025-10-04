Το Ισραήλ και η Χαμάς θα έχουν αύριο Κυριακή έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο, με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι δύο αντιπροσωπείες είναι ήδη καθ’ οδόν ώστε αύριο και την Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης: Γάζα: Τουλάχιστον 57 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα παρά την έκκληση Τραμπ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

