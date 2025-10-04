Εκατόν τριάντα επτά ακτιβιστές, που κρατούνταν από το Ισραήλ επειδή συμμετείχαν στο στολίσκο που επεδίωκε να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα, μεταφέρονται αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σ' αυτούς περιλαμβάνονται 36 τούρκοι υπήκοοι, καθώς και πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία, πρόσθεσαν πηγές στο υπουργείο.

Η πτήση της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines αναμένεται να προσγειωθεί κάποια στιγμή μετά τις 3:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το υπουργείο.

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι στην πτήση αυτή επιβαίνουν 26 Ιταλοί, ενώ άλλοι 15 εξακολουθούν να κρατούνται στο Ισραήλ και πρόκειται να απελαθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μαζί με ακτιβιστές από άλλες χώρες.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έγραψε στο X ότι όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές είναι «ασφαλείας και καλά στην υγεία τους» και πρόσθεσε ότι θέλει να ολοκληρώσει τις απελάσεις «το συντομότερο δυνατόν».

Σύμφωνα με την Adalah, μια ισραηλινή οργάνωση που προσφέρει νομική αρωγή στα μέλη του στολίσκου, σε μερικά απ' αυτά οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, σε νερό και φάρμακα, καθώς και σε τουαλέτες.

Ακτιβιστές «υποχρεώθηκαν επίσης να παραμείνουν γονατιστοί με χειροπέδες για τουλάχιστον πέντε ώρες, αφού μερικοί απ' αυτούς φώναξαν 'Ελευθερία στην Παλαιστίνη'», ανακοίνωσε η Adalah.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει, σημειώνει το πρακτορείο Ρόιτερς.

Διαβάστε επίσης: ΟΗΕ: Υπάρχει ελπίδα να μπει τέλος «μια για πάντα» στο «μακελειό» στη Γάζα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

