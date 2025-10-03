Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, ζωντανούς και νεκρούς, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος.

Στην ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα ανεξάρτητων Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, ενώ τονίζει ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

