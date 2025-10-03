Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς, έως την Κυριακή (Δευτέρα 1 π.μ ώρα Ελλάδας) για να αποδεχθεί τη συμφωνία 20 σημείων για τη Γάζα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ επισήμανε ότι «όλος ο κόσμος πρέπει να ακούσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών δυνατά και καθαρά».

«Η Χαμάς έχει την ευκαιρία να αποδεχτεί αυτό το σχέδιο και να προχωρήσει με ειρηνικό και ευημερούντα τρόπο στην περιοχή», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εντείνοντας τις ασφυκτικές πιέσεις στην τρομοκρατική οργάνωση.

«Αν δεν το κάνουν, οι συνέπειες δυστυχώς θα είναι πολύ τραγικές», προειδοποίησε η Λέβιτ.

Αναφερόμενη εξάλλου στις κατηγορίες της Δανίας ότι η Ρωσία διεξάγει υβριδικό πόλεμο με πολλαπλά περιστατικά υπερπτήσεων drones, τόνισε ότι «είναι κάτι που παίρνουμε πολύ σοβαρά».

«Θα ξεσπάσει κόλαση»

«Αν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία που είναι η τελευταία ευκαιρία θα ξεσπάσει κόλαση, που δεν έχει δει κανείς ξανά, εναντίον της Χαμάς» διεμήνυσε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Η Χαμάς ζητάει λίγο χρόνο ακόμα

Την ίδια στιγμή, η τρομοκρατική οργάνωση ακόμη δεν έχει λάβει σαφή θέση στο σχέδιο Τραμπ, που κρίνει και τις ζωές των εναπομεινάντων ομήρων.

Περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ζήτησε η Χαμάς, όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος της οργάνωσης σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ... και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και χρειάζονται κάποιο χρόνο», λέει ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωσή του το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, δήλωσε στους Times of Israel ότι αναμένει την επίσημη απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: skai.gr