Η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειψη προϊόντων Asahi, συμπεριλαμβανομένης της μπύρας και του εμφιαλωμένου τσαγιού, καθώς ο κολοσσός ποτών προσπαθεί να διαχειριστεί τις επιπτώσεις μιας μεγάλης κυβερνοεπίθεσης που έχει πλήξει τις δραστηριότητές του στη χώρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα περισσότερα εργοστάσια του Ομίλου Asahi στην Ιαπωνία παραμένουν εκτός λειτουργίας από τη Δευτέρα, καθώς η επίθεση έπληξε το σύστημα παραγγελιών και διανομής.

Μεγάλοι ιαπωνικοί λιανέμποροι, όπως οι FamilyMart και Lawson, έχουν ήδη προειδοποιήσει τους καταναλωτές να αναμένουν ελλείψεις προϊόντων Asahi.

Η FamilyMart ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Asahi έχει προσωρινά αναστείλει τις παραγγελίες και τις αποστολές των προϊόντων της, «χωρίς προοπτική επανέναρξης» προς το παρόν.

Η αλυσίδα – μία από τις μεγαλύτερες της Ιαπωνίας – πρόσθεσε ότι η σειρά εμφιαλωμένων τσαγιών Famimaru, που παράγεται από την Asahi, αναμένεται να παρουσιαστεί σε περιορισμένη διαθεσιμότητα ή να εξαντληθεί.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες μας για την ταλαιπωρία», ανέφερε η FamilyMart, τονίζοντας ότι συνεργάζεται με την Asahi για να επανέλθει η διάθεση των προϊόντων.

Η Lawson, ένας ακόμη μεγάλος λιανέμπορος της χώρας, δήλωσε επίσης ότι από σήμερα αναμένει ελλείψεις σε προϊόντα Asahi. Η εταιρεία ανέφερε ότι θα προμηθευτεί εναλλακτικά προϊόντα ώστε να περιοριστεί η επίπτωση στους καταναλωτές.

Αντίστοιχα, η ιαπωνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Life Cooperation προειδοποίησε ότι σύντομα τα προϊόντα Asahi ενδέχεται να εξαφανιστούν από τα ράφια.

Η Asahi είναι η μεγαλύτερη ζυθοποιία της Ιαπωνίας και κατέχει επίσης την Fullers στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και διεθνείς μάρκες όπως Peroni, Pilsner Urquell και Grolsch. Η ιαπωνική αγορά αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των συνολικών πωλήσεών της.

Η εταιρεία δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η βλάβη στο σύστημα περιορίζεται μόνο στις εγχώριες δραστηριότητες και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει υπάρξει «επιβεβαιωμένη διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών».

«Ερευνούμε ενεργά τα αίτια και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση των λειτουργιών. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει εκτίμηση για τον χρόνο επαναφοράς», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.