Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε στο CNNTurk ότι η Τουρκία θα διατηρεί πλέον ένα σταθερό γεωτρύπανο στην ανατολική Μεσόγειο.

«Στη Μεσόγειο ή πέραν της Μαύρης Θάλασσας, να πούμε... Όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και στη Λιβύη, στη Σομαλία... Δηλαδή, κάτω από τα στενά, να πούμε, θα υπάρχει ένα πλοίο μας διαρκώς εκεί για να διεξάγει γεωτρήσεις», δήλωσε.

Ο Μπαϊρακτάρ επισήμανε στη συνέχεια ότι θα υπάρχουν άλλα 5 γεωτρύπανα στη Μαύρη Θάλασσα.

«Πρώτα ο Αλλάχ, το νέο μας γεωτρύπανο, το οποίο έφτασε στην Τουρκία πριν από δύο ημέρες, έχει φτάσει στη Μεσόγειο. Μαζί με το άλλο γεωτρύπανο που θα φτάσει στο τέλος του έτους, θα ξεκινήσουν νέες έρευνες σε νέες τοποθεσίες στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλοίο μας που ήρθε στο Τασουτζού της Μερσίνης είναι ένα από αυτά (τα καινούρια). Το άλλο, το δίδυμό του, θα έρθει, αν είναι θέλημα Θεού, την Πρωτοχρονιά και θα το στείλουμε κατευθείαν στη Μαύρη Θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα θα είναι 5».

Οι κυρώσεις δεν βοηθούν...

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας έδωσε παράλληλα το στίγμα των διμερών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας σαφές πως χωρίς άρση εμποδίων στα εξοπλιστικά και τις κυρώσεις, οι οικονομικοί στόχοι δεν είναι ρεαλιστικοί.

«Ο πρόεδρος μας και ο Τραμπ έθεσαν ως στόχο την αύξηση του όγκου των συναλλαγών σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα, για να γίνει αυτό εφικτό, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Πρόκειται για τις κυρώσεις, το ζήτημα των F-35, το ζήτημα των F-16, τις κυρώσεις CAATSA. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν», τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, προκειμένου να δέσει ενεργειακά την Άγκυρα στο άρμα της Ουάσιγκτον και να την αποσπάσει από τη ρωσική αγκαλιά του φυσικού αερίου, καθώς έβγαινε από την πόρτα του Λευκού Οίκου, φέρεται να είπε στον Μπαϊρακτάρ: «Όποια ανάγκη κι αν έχετε, εμείς μπορούμε να σας τις καλύψουμε αμέσως».

Ο Μπαϊρακτάρ προχώρησε και σε μία σύγκριση, στη συνέχεια, πετρελαϊκών πηγών, υποστηρίζοντας πως η Λιβύη διαθέτει ελαφρύ πετρέλαιο σε σχέση με άλλες περιοχές.

«Δηλαδή, σε αυτή την περιοχή (Κιρκούκ – Β. Ιράκ) υπάρχει βαρύ πετρέλαιο, ενώ για παράδειγμα το πετρέλαιο της Λιβύης είναι πολύ ελαφρύ», είπε.

