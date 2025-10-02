Η νυχτερινή πτήση ελληνικών F-16 Viper πάνω από το Καστελόριζο θεωρήθηκε στην Τουρκία ως σαφές μήνυμα ισχύος, με έντονο συμβολισμό απέναντι στο δόγμα «μια νύχτα ξαφνικά».

Η Ελλάδα φέρεται -κατά τα τουρκικά ΜΜΕ- να προχώρησε απόψε σε μια ενέργεια που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «επικίνδυνη πρόκληση». Δύο αεροσκάφη F-16 Viper, αναβαθμισμένα από τις ΗΠΑ, πέταξαν κατά τις βραδινές ώρες πάνω από το Καστελόριζο, σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από την Αττάλεια. Το γεγονός συνοδεύτηκε από έντονα σχόλια στον τουρκικό Τύπο, ο οποίος είδε στην πτήση αυτή μηνύματα...

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα κατέγραψαν τα ελληνικά μαχητικά να πετούν πάνω από το νησί. Ο ελληνικός Τύπος επιβεβαίωσε ότι τα F-16 βρέθηκαν στην περιοχή στο πλαίσιο της άσκησης «Parmenion-25» και των εκδηλώσεων για την 65η επέτειο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε στην Τουρκία ως ένα έμπρακτο μήνυμα ισχύος με διπλό αποδέκτη: την Άγκυρα και τα Κατεχόμενα.

Η συμβολική νυχτερινή πτήση

Η νυχτερινή πτήση παρουσιάστηκε στα τουρκικά ΜΜΕ ως απάντηση στο «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το περιστατικό θεωρήθηκε στην Τουρκία «σαφές μήνυμα αποτροπής».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν μήνα δύο τουρκικά μαχητικά είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο στη Ρόδο και το Καστελόριζο, προκαλώντας συναγερμό και αναχαίτιση. Η αλληλουχία αυτή δείχνει την ένταση που συντηρείται στον εναέριο χώρο του Αιγαίου.

Στήριξη Κύπρου

Η κυβέρνηση της Αθήνας φέρεται –σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο– να ενισχύει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Εξάλλου, η παρουσία των ελληνικών F-16 και στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία την 1η Οκτωβρίου για την 65η επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβάστηκε στην Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει να εμφανιστεί ως στρατιωτικός εγγυητής της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι σε κάθε τουρκική αμφισβήτηση.

Ελληνοκυπριακά συνθήματα και στρατηγική περικύκλωση

Στην παρέλαση της Λευκωσίας, Ελληνοκύπριοι στρατιώτες φώναξαν: «Θα μπούμε στο Καρπάσι! Όρκος απαράβατος! Λευτεριά ή θάνατος!». Οι ιαχές αυτές ερμηνεύτηκαν στον τουρκικό Τύπο ως μήνυμα.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη στρατηγική περικύκλωσης της Τουρκίας: παραλαβή συστημάτων Barak από το Ισραήλ, νέες βάσεις για τον αμερικανικό στρατό στη Λάρνακα και τη Λεμεσό. Στην Άγκυρα κυριαρχεί η αίσθηση πως η Ελλάδα και η Κύπρος, με στήριξη ΗΠΑ και Ισραήλ, υφαίνουν μια ζώνη στρατηγικής πίεσης γύρω από την Τουρκία.

