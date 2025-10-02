Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» έξω από μια συναγωγή του Μάντσεστερ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Λονδίνο επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει την άνοδο του αντισημιτισμού στη χώρα.

«Το Ισραήλ συμμερίζεται την οδύνη της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στο Μάντσεστερ. Όπως προειδοποίησα στον ΟΗΕ, η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία το μόνο που κάνει είναι να την τρέφει. Μόνο η ισχύς και η ενότητα μπορούν να τη νικήσουν», ανέφερε ο Νετανιάχου στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε «κατάπληκτος από τη φονική επίθεση» κοντά στη συναγωγή του Χίτον Παρκ, το πρωί «της ιερότερης ημέρας για τον εβραϊκό λαό, του Γιομ Κιπούρ».

«Πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια: οι προφανείς και γενικευμένες αντισημιτικές και αντιισραηλινές προτροπές, καθώς και οι εκκλήσεις στήριξης της τρομοκρατίας, πρόσφατα έγιναν κοινό φαινόμενο στους δρόμους του Λονδίνου, στις πόλεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στα πανεπιστήμιά του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Οι βρετανικές αρχές δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να εξαλείψουν αυτό το τοξικό κύμα αντισημιτισμού και μάλιστα του επέτρεψαν να επιμείνει», ισχυρίστηκε, διευκρινίζοντας ότι το Ισραήλ περιμένει «κάτι παραπάνω από λόγια εκ μέρους της κυβέρνησης του Στάρμερ».

Για τον ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, «η Βρετανία που επέλεξε τα τελευταία χρόνια, κατ’ επανάληψη, να δεχτεί τρομοκράτες, να τους προστατεύσει και να τους στηρίξει, έλαβε σήμερα μια βίαιη υπενθύμιση: εκείνοι που δίνουν εξουσία στην τρομοκρατία θα καταλήξουν να γίνουν θύματά της στην ίδια τους τη χώρα».

Η Βρετανία προκάλεσε την οργή του Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν αναγνώρισε επισήμως το παλαιστινιακό κράτος, όπως έκαναν και πολλές άλλες δυτικές χώρες.

Πρέπει να νικήσουμε την άνοδο του αντισημιτισμού, για άλλη μια φορά, δηλώνει ο πρωθυπουργός Στάρμερ

Η Βρετανία πρέπει να «νικήσει» την άνοδο του αντισημιτισμού, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε ένα τηλεοπτικό μήνυμά του που μεταδόθηκε απόψε, λίγες ώρες μετά την επίθεση έξω από μια συναγωγή του Μάντσεστερ, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ανήμερα της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ.

«Δεν είναι ένα καινούριο μίσος, είναι κάτι που οι Εβραίοι βίωναν ανέκαθεν, πρέπει να είμαστε σαφείς, είναι ένα μίσος που αυξάνεται για άλλη μια φορά και η Βρετανία πρέπει να το νικήσει για άλλη μια φορά», τόνισε.

«Νωρίτερα σήμερα, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας για την εβραϊκή κοινότητα, ένα άθλιο άτομο διέπραξε τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων επειδή είναι Εβραίοι και επιτέθηκε στη Βρετανία λόγω των αξιών μας», πρόσθεσε.

