Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα απαντήσει άμεσα στην περίπτωση που η Ευρώπη προκαλέσει τη Μόσχα εν μέσω της υστερικής στρατιωτικοποίησης της ηπείρου, αλλά είπε πως δεν έχει την πρόθεση να επιτεθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Αν κάποιος εξακολουθεί να επιθυμεί να ανταγωνιστεί μαζί μας στον στρατιωτικό τομέα, όπως λέμε, ας το δοκιμάσει ελεύθερα», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «τα αντίμετρα της Ρωσίας δεν θα αργήσουν να έρθουν».

Η Ρωσία, είπε ο Πούτιν, έχει δείξει ανά τους αιώνες ότι θα αντιδράσει γρήγορα σε περίπτωση πρόκλησης και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη φιλοδοξία της Γερμανίας να έχει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι η Ευρώπη φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

«Οι ελίτ της ενωμένης Ευρώπης συνεχίζουν να προκαλούν υστερία», είπε ο Πούτιν. «Αποδεικνύεται ότι ο πόλεμος με τους Ρώσους είναι σχεδόν στο κατώφλι. Επαναλαμβάνουν αυτή την ανοησία, επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια».

Ο Πούτιν απέρριψε την ιδέα ότι η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα σε ένα μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ ως «αδύνατο να το πιστέψει κανείς».

«Ειλικρινά, θέλω απλώς να πω: ηρεμήστε, κοιμηθείτε ήρεμα και ασχοληθείτε με τα προβλήματά σας. Απλώς ρίξτε μια ματιά σε αυτό που συμβαίνει στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων», είπε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος, σχολιάζοντας την τελευταία πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ότι μπορεί να υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας.

«Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», δήλωσε μιλώντας στη λέσχη συζήτησης Valdai στο ρωσικό θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.

Αναφερόμενος στις χώρες της ομάδας BRICS o Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία είναι ευγνώμων προς τις χώρες αυτές όπως και στις αραβικές χώρες για τις ειρηνευτικές τους προσπάθειες, καθώς και στους συμμάχους της, τη Βόρεια Κορέα και τη Λευκορωσία.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, είπε ότι η Ρωσία επιδιώκει μια πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, τέτοιες διαφωνίες είναι φυσικές μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Αναφερόμενος στον ίδιο είπε δεν είναι αυτοκράτορας, αλλά εκλεγμένος πρόεδρος.

