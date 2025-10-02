Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τη σύλληψη από τη Γαλλία του δεξαμενοπλοίου Boracay, το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο που εμπλέκεται στο ρωσικό εμπόριο πετρελαίου, «υστερία» , η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις παγκόσμιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

«Δεν ξέρω τι είδους πετρέλαιο, ποια είναι η προέλευση αυτού του πετρελαίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους στα αγγλικά από το θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας. «Τι θα γίνει αν δεν είναι ρωσικό πετρέλαιο;»

«Τι θα γίνει αν η Γαλλία δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για όλους τους δρόμους των διεθνών ενεργειακών πηγών - τι θα συμβεί;» είπε ο Πεσκόφ. «Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος αυτής της υστερίας που ανέφερα προηγουμένως».

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε τον Κινέζο καπετάνιο του δεξαμενόπλοιου που υπόκειται σε κυρώσεις, το οποίο είναι ύποπτο ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι γαλλικές αρχές, αφότου αξιωματικοί του ναυτικού επιβιβάστηκαν στο πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της δυτικής Γαλλίας.

Πριν από τον απόπλου προς τη Γαλλία, το Boracay βρισκόταν περίπου 50 ναυτικά μίλια (90 χλμ.) νότια της Κοπεγχάγης στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν η δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο της πόλης γύρω στις 18:30 GMT,(20:30 ώρα Κύπρου) σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic.

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των ευρωπαϊκών χωρών θα συνεδριάσουν με αντικείμενο τον "σκιώδη στόλο" της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι εντός των προσεχών ημερών οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των ευρωπαϊκών χωρών θα συνεδριάσουν για να συζητήσουν το θέμα του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που επιτρέπει στη Μόσχα να εξάγει το πετρέλαιό της παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Μακρόν ζήτησε να «γίνει ένα βήμα» για την αντιμετώπιση αυτών των πλοίων. «Πολύ συγκεκριμένα, τις επόμενες ημέρες, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων, σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της συμμαχίας των προθύμων, θα συνεδριάσουν για να καταλήξουν σε κοινές δράσεις» είπε από την Κοπεγχάγη, μετά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Από τις γαλλικές δικαστικές αρχές έγινε γνωστό νωρίτερα ότι ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου Boracay, στο οποίο έγινε νηοψία στα ανοιχτά της Βρετάνης, θα δικαστεί, μόνο για την κατηγορία της «άρνησης συμμόρφωσης», στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Το πλοίο αυτό, με σημαία Μπενίν, φέρεται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχός του, και οι δύο κινεζικής υπηκοότητας, τέθηκαν υπό κράτηση στη Γαλλία, ωστόσο η εισαγγελία της Μπρεστ αποφάσισε τελικά να ασκήσει δίωξη μόνο στον πρώτο. Ο υποπλοίαρχος αφέθηκε ελεύθερος.

Στην ανακοίνωση του εισαγγελέα Στεφάν Κελενμπερζέρ δεν διευκρινίζεται αν ο καπετάνιος παραμένει υπό κράτηση, ούτε αν το ρωσικό πλοίο θα επιτραπεί να συνεχίσει την πορεία του.

Πέραν του γεγονότος ότι το δεξαμενόπλοιο άλλαξε κατ’ επανάληψη σημαία, υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκεται και στις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο The Maritime Executive, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ως «πλατφόρμα εκτόξευσης» αυτών των δρόνων. Ωστόσο, η έρευνα των γαλλικών αρχών δεν αφορά αυτήν την πτυχή, αφού «δεν είναι στη δικαιοδοσία της εισαγγελίας της Μπρεστ», εξήγησε ο Κελενμπερζέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters