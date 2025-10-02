H υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Λωρίδας της Γάζας και ιδρύματα υγείας του παλαιστινιακού θύλακα ανέφεραν ότι τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κατά τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας εργαζόμενος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Η υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών, που υπάγεται στη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι από τα ξημερώματα έχουν χάσει τη ζωή τους 52 άνθρωποι, διευκρινίζοντας ότι οι δέκα, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον ένα παιδί, σκοτώθηκαν στην Πόλη της Γάζας.

Πολλά νοσοκομεία επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι παρέλαβαν δέκα νεκρούς από την Πόλη της Γάζας, 14 από τον κεντρικό τομέα του θύλακα και 28 από τον νότιο. Ορισμένα από τα θύματα σκοτώθηκαν από αεροπορικά πλήγματα, άλλα από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή από άλλου είδους πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει αυτές τις πληροφορίες.

Το νοσοκομείο Νάσερ του Χαν Γιουνές κατέγραψε περίπου 30 θανάτους, τους 14 εκ των οποίων μετά τα «ισραηλινά πυρά» εναντίον Παλαιστινίων που περίμεναν τη διανομή τροφίμων στους τομείς Αλ Τίνα και Μοράγκ.

Το νοσοκομείο των Μαρτύρων του Άλ Άκσα στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ ανέφερε ότι παρέλαβε εννέα πτώματα, έπειτα από πολλά πλήγματα σε γειτονικούς τομείς. Φωτογραφίες του AFP δείχνουν πολλά πτώματα, τυλιγμένα σε κουβέρτες, στο πάτωμα του νεκροτομείου.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Όμαρ αλ Χάγιερ, 26 ετών, εργαζόμενος στη μη κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» ο οποίος έχασε τη ζωή του από πλήγμα σε μια ομάδα πολιτών στο κέντρο του Ντέρι αλ Μπάλαχ, σύμφωνα με το νοσοκομείο και την οικογένειά του. Μια εκπρόσωπος τη ΓΧΣ στη Γάζα, η Καρίν Χάστερ, είπε ότι έχει λάβει πολλές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες «ορισμένοι εργαζόμενοί μας τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ Άκσα».

«Όταν φτάσαμε εκεί, ανακαλύψαμε ότι ένας συνάδελφός μας σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν. Οι συνέπειες θα είναι τραγικές για τις οικογένειές τους και για την ομάδα μας. Φτάνει πια με τους φόνους! Είτε τους στόχευαν, είτε όχι, αυτό είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP