Ο σημερινός ισχυρός σεισμός 5 ρίχτερ στην περιοχή του Μαρμαρά σήμανε συναγερμό σε Κωνσταντινούπολη και γύρω περιοχές, προκαλώντας ανησυχία για έναν πιθανό μεγάλο σεισμό.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την περιοχή του Μαρμαρά, με επίκεντρο την περιοχή Ηράκλεια στη Ραιδεστό, στην ανατολική Θράκη, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα.

Η AFAD ανακοίνωσε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάντα μετά τον σεισμό μεγέθους 5,0 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Ηράκλειας στη Ραιδεστό, στη Θάλασσα του Μαρμαρά στις 2:55 μ.μ. Οι έρευνες επί του πεδίου βρίσκονται σε εξέλιξη».

Καθησυχασμός από σεισμολόγους και νομαρχία

Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν εντοπίζουν ζημιές και οι σεισμολόγοι είναι μέχρι στιγμής καθησυχαστικές.

Ο Τούρκος σεισμολόγος Σουλεϊμάν Παμπάλ σχολίασε πως «η περιοχή δεν περιέχει κανένα τμήμα ρήγματος που να μπορεί να προκαλέσει μεγάλο σεισμό. Δεν επηρεάζει ούτε προκαλεί άλλα ρήγματα».

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης με τη σειρά του επιβεβαίωσε πως «δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής στην Κωνσταντινούπολη. Οι ομάδες μας έχουν ξεκινήσει έρευνες σε όλη την πόλη. Ζητάμε από τους πολίτες μας να μην πλησιάζουν κατασκευές που πιστεύεται ότι έχουν υποστεί ζημιές και να ακολουθούν τις δηλώσεις των αρμόδιων αρχών».

Διευκρίνισε ωστόσο ότι 17 άνθρωποι έπαθαν κρίσεις πανικού, αλλά καμία ορατή καταστροφή εδώ και 1,5 ώρα.

Πανικός στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης

Παρά την έλλειψη άμεσων ζημιών, η αντίδραση των κατοίκων ήταν φοβισμένη και βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους.

Παράλληλα, λόγω του σεισμού, η αεροπορική κίνηση στα αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης ανεστάλη για περίπου πέντε λεπτά, προκειμένου να ελεγχθούν οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η κίνηση επανήλθε στο φυσιολογικό.

Βίντεο με ανθρώπους στους δρόμους: