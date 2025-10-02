Ένας ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την περιοχή του Μαρμαρά. Το επίκεντρο ήταν η περιοχή Ηράκλεια στη Ραιδεστό, στην ανατ. Θράκη, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το EMSC, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην AFAD και το γεωδυναμικό ινστιτούτο Kandilli για επίσημη ανακοίνωση.

AFAD: 5,0 ΜΕΓΕΘΟΣ

Μέγεθος: 5,0 (Mw)

Τοποθεσία: Θάλασσα του Μαρμαρά - [18,24 χλμ.] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Ημερομηνία: 2025-10-02

Ώρα: 14:55:04 TSI

Γεωγραφικό πλάτος: 40,80361

Β Γεωγραφικό μήκος: 27,925 χλμ. 7ο βάθ.

Διαβάστε επίσης: ΠτΔ: Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο SAFE χώρες που παραβιάζουν κυριαρχία ΕΕ