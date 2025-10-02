Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της πρεσβείας του Ισραήλ στη Μαδρίτη μετά την αναχαίτιση από τον ισραηλινό στρατό πολλών πλοίων που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πρόκειται για ειρηνικούς πολίτες που δεν είχαν κανέναν άλλο στόχο πέρα από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και οι οποίοι, κατά συνέπεια, δεν αποτελούσαν απειλή για κανέναν», δήλωσε ο Άλμπαρες μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό TVE αναφερόμενους στους ακτιβιστές που συνελήφθησαν από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Άλμπαρες, 65 Ισπανοί επιβαίνουν στα πλοία που συμμετέχουν στον Global Sumud Flotilla αν και, προς το παρόν, δεν είναι γνωστό πόσοι από αυτούς έχουν συλληφθεί.

Το Ισραήλ απέσυρε τον πρεσβευτή του στη Μαδρίτη αφού η ισπανική κυβέρνηση αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος τον Μάιο του 2024.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Βρετανίας εξέφρασε «τη βαθιά της ανησυχία» για την αναχαίτιση πλοιαρίων του στολίσκου, όπως ανακοίνωσε το Φόρεϊν Όφις, ενώ πρόσθεσε ότι ξεκαθάρισε στο Ισραήλ ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί με ασφάλεια.



«Ανησυχούμε βαθιά για την κατάσταση με τον στολίσκο Sumud, είμαστε σε επαφή με τις οικογένειες κάποιων Βρετανών πολιτών που συμμετέχουν» σε αυτόν, σημείωσε το Φόρεϊν Όφις σε ανακοίνωσή του.

«Η βοήθεια που μεταφέρει ο στολίσκος θα πρέπει να παραδοθεί σε ανθρωπιστικές οργανώσεις επί τόπου προκειμένου να διανεμηθεί με ασφάλεια στη Γάζα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Αυστραλία επεσήμανε ότι έχει ενημερωθεί για «τις συλλήψεις» από τις ισραηλινές δυνάμεις προσώπων που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει προξενική βοήθεια στους Αυστραλούς πολίτες που επιβαίνουν στα πλοία της νηοπομπής.

«Η Αυστραλία ζητεί από όλες τις πλευρές να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ανθρώπινη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων», τόνισε το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα η Βραζιλία κατήγγειλε την αναχαίτιση πλοίων του στολίσκου Sumud, εκτιμώντας ότι «παραβιάζει τα δικαιώματα και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ειρηνικών διαδηλωτών», όπως σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η ευθύνη για την ασφάλεια των συλληφθέντων βαρύνει πλέον το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η Βραζιλία επικοινώνησε «απευθείας» με το Ισραήλ για να του εκφράσει την ανησυχία της αναφορικά με τους 15 Βραζιλιάνους πολίτες που συμμετέχουν στον διεθνή στολίσκο, ανάμεσά τους η βουλευτής Λουιζιάνε Λινς, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάουρο Βιέιρα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ