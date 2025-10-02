Ο διεθνής στολίσκος, που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι συνεχίζει την πορεία του προς τον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ σταμάτησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ κάποια από τα πλοία της νηοπομπής.

Το Ισραήλ σταμάτησε «πολλά πλοία», επεσήμανε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο του Global Sumud Flotilla («Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας»), τον Σάιφ Αμπουκεσέκ, να κάνει λόγο για 13 πλοία στα οποία επέβαιναν συνολικά 200 άνθρωποι.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ο εκπρόσωπος του στολίσκου επεσήμανε: «συνεχίζουμε να πλέουμε στη Μεσόγειο για να σπάσουμε την πολιορκία της Γάζας».

Μεταξύ των επιβατών των πλοίων που αναχαιτίστηκαν είναι η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, με τις ισραηλινές αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται η Τούνμπεργκ να μαζεύει να προσωπικά της αντικείμενα περικυκλωμένη από ένοπλους άνδρες.



Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι επιβαίνοντες του διεθνούς στολίσκου, που βρίσκονταν στα πλοία που αναχαιτίστηκαν, κατευθύνονται προς το Ισραήλ όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την απέλασή τους στην Ευρώπη.

Ο στολίσκος κατήγγειλε «μια παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις» και κάλεσε «τις κυβερνήσεις, τους παγκόσμιους ηγέτες και τους διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Στις 03:20 ώρα Ελλάδας ο Global Sumud Flotilla ανήρτησε στο Χ ότι «30 πλοία συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα και βρίσκονται 46 ναυτικά μίλια μακριά παρά τις συνεχείς επιθέσεις» του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

«Είναι αποφασισμένοι. Έχουν κίνητρο και κάνουν ό,τι μπορούν για να σπάσουν τον αποκλεισμό νωρίς σήμερα το πρωί», διαβεβαίωσε ο Αμπουκεσέκ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ