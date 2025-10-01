Η ανατολική Μεσόγειος επιστρέφει στο επίκεντρο των δηλώσεων και των κινήσεων της Άγκυρας, με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας να δίνει χρονοδιάγραμμα νέων γεωτρήσεων, την ώρα που ο φιλοκυβερνητικός Τύπος αναπαράγει διαφορετική εκδοχή.

Ο Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ, σε αποκλειστική συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Χαμπερτούρκ, απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι η Άγκυρα έχει εγκαταλείψει τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός δήλωσε: «Ας πούμε το εξής: Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ερευνών. Έχουμε κάνει 8-9 γεωτρήσεις σε βαθιά ύδατα. Αυτός είναι ένας τεράστιος αριθμός μέσα σε 3-4 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εγκαταλείπουμε τη Μεσόγειο. Πρόκειται για μια τεράστια θαλάσσια ζώνη δικαιοδοσίας, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε και να εξετάσουμε διαφορετικές τοποθεσίες εδώ», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι γεωτρήσεις δεν σταματούν, αλλά αναδιατάσσονται.

Λιβύη, κοντά σε συμφωνίες για έρευνες

Ο Μπαϊρακτάρ παραδέχθηκε ότι «ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, δώσαμε προτεραιότητα και εστιάσαμε κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα», προσθέτοντας ότι «τώρα θα στείλουμε ένα πέμπτο πλοίο εκεί, προς το τέλος του έτους».

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι τα δύο νέα γεωτρύπανα που αποκτήθηκαν πρόσφατα από τη Νορβηγία θα χρησιμοποιηθούν σε «μεγαλύτερα και διεθνή projects στη Μεσόγειο».

Μάλιστα ανέφερε πως «όσον αφορά τη Λιβύη, είμαστε κοντά στο να ολοκληρώσουμε συμφωνίες για έρευνες σε κάποιες περιοχές θαλάσσιων δικαιοδοσιών. Ίσως χρειαστούμε αυτά τα πλοία εκεί».

Γενί Σαφάκ: Ενεργειακή κίνηση στη Μεσόγειο

Την ίδια ώρα, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, με τίτλο «Νέα ενεργειακή κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο», παρουσίασε την άφιξη του πρώτου από τα δύο νορβηγικά γεωτρύπανα στο λιμάνι Τασουτζού ως προοίμιο για «νέα διαδικασία γεώτρησης» στην περιοχή.

«Το πρώτο από τα πλοία γεωτρήσεων βαθέων υδάτων 7ης γενιάς έφτασε στο λιμάνι Τασουτζού. Αναφέρθηκε ότι το πλοίο θα εκτελέσει αποστολές σε επιχειρήσεις στη Μεσόγειο».