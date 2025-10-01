Διευκρινίσεις έχει ζητήσει η Χαμάς από τους μεσολαβητές σχετικά με αρκετές διατάξεις του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης που μίλησε στο σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η Χαμάς θεωρεί πως έχει το δικαίωμα να ζητήσει τροποποιήσεις στο σχέδιο, όπως συνέβη και από την πλευρά του Ισραήλ.

Η πηγή εξήγησε ότι η Χαμάς επιμένει στη διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, αναφερόμενη στη διάταξη της συμφωνίας που προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. «Τα αμυντικά όπλα αποτελούν δικαίωμα της Χαμάς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η οργάνωση απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο να αναλάβει διεθνής οργανισμός τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας. «Η διακυβέρνηση πρέπει να παραμείνει στα χέρια Παλαιστινίων, ακόμη κι αν αυτοί δεν έχουν σχέση με την πολιτική», υπογράμμισε.

Αίτημα για σαφές χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η Χαμάς ζητά επίσης σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, συνοδευόμενο από εγγυήσεις που θα εξασφαλίζουν τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Το αμερικανικό σχέδιο, όπως αναφέρεται, προβλέπει ότι η αποχώρηση θα είναι «βασισμένη στην απόδοση» και θα προχωρά σταδιακά ανάλογα με την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας.

