Ο διεθνής στολίσκος που επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας κατήγγειλε το Ισραήλ για επικίνδυνη παρενόχληση δημοσιεύοντας και σχετικό βίντεο. Ο στολίσκος βοήθειας προς την Γάζα «κυκλώθηκε επιθετικά» από ισραηλινό πολεμικό πλοίο σήμερα το πρωί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Global Sumud Flotilla

Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι ένα άγνωστο σκάφος, το οποίο όπως ισχυρίζονται ήταν ισραηλινό, εκφόβισε τα σκάφη του στόλου τους και απενεργοποίησε την επικοινωνία σε ορισμένα από αυτά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, καθώς η ομάδα συνεχίζει να πλησιάζει σιγά σιγά τις ακτές της Γάζας.

Το πλοίο, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο ακτιβιστή Thiago Avila και άλλους, προκάλεσε ζημιές στα συστήματα επικοινωνίας ορισμένων από τα σκάφη του στόλου, ανάμεσά τους τα επικεφαλής Alma και Sirius και πραγματοποίησε «πολύ επικίνδυνους ελιγμούς». «Παρά την απώλεια σήματος, κανείς δεν έχει τραυματιστεί και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στη Γάζα για να σπάσουμε την πολιορκία και να δημιουργήσουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο», έγραψε στο Instagram.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη και μεταφέρει περίπου 500 άτομα. Μεταξύ αυτών είναι Ευρωπαίοι βουλευτές, δικηγόροι και η Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ. Στόχους τους να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ και να παραδώσουν βοήθεια στην περιοχή. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον στολίσκο ως «επιχείρηση της Χαμάς» και είπε ότι θα έπρεπε να δέσει σε ένα από τα λιμάνια του, ώστε η βοήθεια να μπορεί να μεταφερθεί στη Γάζα.

«Έχουμε πλέον εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, την περιοχή όπου προηγούμενοι στολίσκοι έχουν δεχθεί επίθεση ή/και αναχαιτιστεί», ανέφερε ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud στο Telegram. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας εκπρόσωπος του στολίσκου δήλωσε ότι πολλά από τα σκάφη του περικυκλώθηκαν από ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις.

Προηγούμενοι στολίσκοι που προσπάθησαν να φτάσουν στη Γάζα έχουν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές αρχές σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε από τον στολίσκο να σταματήσει, λέγοντας ότι η τελευταία προσπάθεια ακτιβιστών να παραδώσουν βοήθεια κινδυνεύει να εκτροχιάσει ένα σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

