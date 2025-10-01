Η Ελλάδα συντάχθηκε με την Ιταλία στην έκκλησή της προς τα μέλη του στολίσκου Σουμούντ «να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας».

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Αντόνιο Ταγιάνι, εξέδωσαν την Τετάρτη κοινή δήλωση, σημειώνοντας ότι «σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

«Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια», επισημαίνεται στην κοινή δήλωση.

Η Ελλάδα και η Ιταλία τονίζουν ότι «παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής».

Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σαάρ μοιράστηκε την ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο «X», σημειώνοντας ότι «και η Ισπανία τους ζήτησε να μη συνεχίσουν την πορεία τους».

«Από παντού», έγραψε ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ, «υπάρχουν εκκλήσεις για να σταματήσει αυτή η πρόκληση της Χαμάς - Sumud», προσθέτοντας ότι, «συμμεριζόμαστε αυτές τις εκκλήσεις και επαναλαμβάνουμε: Δεν είναι πολύ αργά. Παρακαλούμε μεταφέρετε οποιαδήποτε βοήθεια έχετε ειρηνικά μέσω του λιμανιού στην Κύπρο, της μαρίνας του Άσκελον ή οποιουδήποτε άλλου λιμανιού της περιοχής κοντά στη Γάζα».

Πηγή: ΚΥΠΕ