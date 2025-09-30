Τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στην μεσολαβητική ομάδα η οποία θα συζητήσει σήμερα στο Κατάρ το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε η Ντόχα.

«Οι αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών (της Χαμάς) υποσχέθηκε να μελετήσει (το σχέδιο) με υπευθυνότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διευκρινίζοντας ότι σύσκεψη μεταξύ των δύο πλευρών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ, «στην οποία θα συμμετάσχει και η τουρκική πλευρά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ