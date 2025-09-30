Αντιδράσεις καταγράφονται στο Ισραήλ μετά τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, σε ό,τι αφορά το σχέδιο του πρώτου για τη Γάζα.

«Το 20-σημείων σχέδιο που παρουσίασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι τέλειο, αλλά είναι η καλύτερη επιλογή που υπάρχει επί του παρόντος», έγραψε ο ηγέτης της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάϊρ Λαπίντ, σε ανάρτησή του στο «Χ».

Ο Λαπίντ υποστήριξε ότι το σχέδιο Τραμπ είναι παρόμοιο με εκείνο που παρουσίασε ο ίδιος «στη διάρκεια συζητήσεων με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, με τα κράτη του Κόλπου, με τον Τόνι Μπλερ και την ομάδα του, με εκπροσώπους των Παλαιστινίων και, φυσικά, με τον Νετανιάχου και την ομάδα του», πριν ένα χρόνο.

«Έχουμε», τόνισε, «χάσει ένα τραγικό έτος προσωπικών και εθνικών καταστροφών. Ένα έτος κατά το οποίο πέθαναν όμηροι και σκοτώθηκαν στρατιώτες, ενώ η διεθνής μας θέση κατέρρεε μπροστά στα μάτια μας. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Είμαι πεπεισμένος ότι, εν μέσω του πλέγματος συμφερόντων και του πιεστικού χρονοδιαγράμματος που υπαγορεύει η κατάσταση των ομήρων, αυτό που παρουσίασε χθες ο Πρόεδρος Τραμπ είναι το μόνο σχέδιο που είναι εφικτό, έγραψε ο Λαπίντ.



O ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου και Υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, χαρακτήρισε «ιστορική αποτυχία» τις εξελίξεις, προσθέτοντας ότι «αποστρέφουμε την πλάτη σε όλα τα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου». Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Σχέδιο «θα καταλήξει σε δάκρυα».

«Τα παιδιά μας», είπε ο Σμότριτς, "θα αναγκαστούν να πολεμήσουν ξανά στη Γάζα. Αυτό είναι που ο Αϊνστάιν όρισε ως απόλυτη ηλιθιότητα - να επαναλαμβάνεις την ίδια ενέργεια ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα», είπε.

Παρόλα αυτά, ο Σμότριτς ξάφνιασε στη συνέχεια δηλώνοντας ότι δεν απορρίπτει το σχέδιο.

Το τελευταίο εκτιμάται ότι έχει να κάνει με την πορεία που παίρνουν τα πράγματα μετά το δίχτυ προστασίας που έχει δώσει εκ νέου η αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την κίνηση του Προέδρου Χέρτζογκ να αφήσει να νοηθεί ότι (σε περίπτωση καταδίκης του Νετανιάχου από δικαστήριο για τις εκδικαζόμενες υποθέσεις διαφθοράς εις βάρος του) θα εξέταζε ένα αίτημα να του αποδοθεί χάρη. Αυτό επί της ουσίας αναιρεί την πολιτική ομηρία της Κυβέρνησης Νετανιάχου από τα δύο - μικρά - ακροδεξιά κόμματα.

Οι συγγενείς των ομήρων καλωσόρισαν την έκβαση της συνάντησης εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει στην επιστροφή των δικών τους, έψεξαν όμως έντονα τη στάση του Βενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον και το γεγονός ότι δεν έκανε καμία αναφορά στο ζήτημα των ομήρων.

Πάντως το αποτέλεσμα της συνάντησης Νετανιάχου - Τραμπ στην Ουάσιγκτον μαζί με την απόφαση της Τράπεζας του Ισραήλ ενωρίτερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια οδήγησε σήμερα και το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ σε πολύ σημαντικά κέρδη. Οι δείκτες αυξήθηκαν από 1,29% έως 2,31%.



Πηγή: ΚΥΠΕ