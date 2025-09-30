Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα την επιστροφή αυτή την εβδομάδα στη χώρα 120 πολιτών του που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Εκατόν είκοσι άτομα αναμένεται να απελαθούν και να επιστρέψουν στη χώρα μέσα στις δύο επόμενες ημέρες», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ένας αξιωματούχος αρμόδιος για τις προξενικές υποθέσεις στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Χοσεΐν Νουσαμπαντί.

«Οι αμερικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης αποφάσισαν να απελάσουν περίπου 400 Ιρανούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι περισσότεροι είχαν εισέλθει παράνομα», πρόσθεσε ο ιρανός αξιωματούχος.

Η αμερικανική εφημερίδα New York Times έγραψε σήμερα επικαλούμενη δύο ιρανούς και έναν αμερικανό αξιωματούχους, τους οποίους δεν κατονόμασε, ότι περίπου εκατό Ιρανοί, οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εστάλησαν πίσω στη χώρα προέλευσής τους έπειτα από μια συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Η απόφαση αυτή, ένα σπάνιο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ελήφθη έπειτα από μήνες συνομιλιών, διευκρινίζει η εφημερίδα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει.

Το Ιράν «έστειλε διακοινώσεις (στην αμερικανική πλευρά) μέσω του Γραφείου για την προστασία των ιρανικών συμφερόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες» και «παρακολουθεί την κατάσταση», δήλωσε από την πλευρά του ο Νουσαμπαντί, σύμφωνα με το Tasnim.

Η πτήση, που έχει ναυλωθεί από τις αμερικανικές αρχές, απογειώθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ από τη Λουιζιάνα (νότιες ΗΠΑ) και αναμένεται να προσγειωθεί εντός της σημερινής ημέρας στο Κατάρ, αναφέρουν οι New York Times.

Η απέλαση αυτή αποτελεί «την πιο κατάφωρη μέχρι σήμερα απόπειρα της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει μετανάστες χωρίς να λάβει υπόψη τις συνθήκες που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα», προσθέτει η εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP