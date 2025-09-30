Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν επέβαλε διακοπή λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο, εβδομάδες αφότου άρχισε να διακόπτει τις συνδέσεις με οπτικές ίνες στο Διαδίκτυο.

H χώρα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια ‘ολοκληρωτική διακοπή του διαδικτύου’, αναφέρει η Νetblocks.

Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι η επικοινωνία έχει χαθεί με τα γραφεία τους στη πρωτεύουσα Καμπούλ. Το δίκτυο κινητής και η δορυφορική τηλεόραση έχουν επίσης υποστεί σοβαρές συνέπειες σε όλο το Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν κάνει ακόμη επίσημη δήλωση για τη διακοπή. Από τότε που ανέλαβαν την εξουσία το 2021,έχουν επιβάλει πολλούς περιορισμούς σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο Sharia.

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι η διακοπή των τηλεπικοινωνιών θα διαρκέσει μέχρι νεοτέρας.

Το Tolo News, ένα ιδιωτικό αφγανικό κανάλι ειδήσεων, ζήτησε από τον κόσμο να παρακολουθεί τις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημερώσεις, καθώς αναμένονται διακοπές στο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό του δίκτυο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πτήσεις από το Καμπούλ έχουν επίσης επηρεαστεί.

Επιπρόσθετα, η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 αναφέρει πως τουλάχιστον οκτώ πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ την Τρίτη, έχουν ακυρωθεί.

Διπλωματικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι οι διακοπές του διαδικτύου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα συστήματα των τραπεζών και του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ολόκληρη τη χώρα.

Αρκετοί άνθρωποι στο Καμπούλ δήλωσαν στο BBC ότι το δίκτυο των οπτικών ινών τους σταμάτησε να λειτουργεί προς το τέλος την εργάσιμης μέρας, γύρω στις 17:00 τοπική ώρα (12:00 GMT).

Λόγω αυτού, είναι αντιληπτό ότι πολλά άτομα δεν θα αντιληφθούν τις επιπτώσεις μέχρι το πρωί της Τρίτης, όταν αναμένεται να επαναλειτουργήσουν οι τραπεζικές υπηρεσίες και άλλες επιχειρήσεις.

Τα καλώδια οπτικών ινών μεταφέρουν δεδομένα με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα και χρησιμοποιούνται για μεγάλο μέρος του διαδικτύου παγκοσμίως.

Σε ανάρτηση της στο κοινωνικό δίκτυο Mastodon.social, η Netblocks δήλωσε : «Το Αφγανιστάν βρίσκεται πλέον στη μέση ενός πλήρους μπλακ άουτ διαδικτύου, καθώς οι αρχές των Ταλιμπάν προχωρούν στην εφαρμογή μέτρων ηθικής, με πολλαπλά δίκτυα να αποσυνδέονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της πρωινής περιόδου· οι τηλεφωνικές υπηρεσίες πλήττονται επίσης αυτή τη στιγμή».

Για αρκετές εβδομάδες, οι χρήστες του διαδικτύου σε αρκετές αφγανικές περιοχές , κάνουν λόγο για αργή πρόσβαση στο διαδίκτυο ή για έλλειψη σύνδεσης.

Πολλοί κάτοικοι που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι ,δήλωσαν στο BBC , ότι οι επιχειρήσεις και οι ζωές τους επηρεάστηκαν δυσμενώς από τις διακοπές του διαδικτύου.

Ένας άνδρας που εργάζεται στην επαρχία Τάχαρ δήλωσε στο BBC ότι τα διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών των θυγατέρων του διακόπηκαν. «Η τελευταία τους ευκαιρία να σπουδάσουν και να παραμείνουν ενεργές χάθηκε τώρα», είπε.

Μία άλλη γυναίκα δήλωσε προηγουμένως στο BBC ότι δεν μπορούσε να παρακολουθήσει διαδικτυακά μαθήματα, καθώς το διαδίκτυο στο σπίτι της είχε διακοπεί. «Ελπίζαμε να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και να βρω μια διαδικτυακή εργασία, αλλά αυτό το όνειρο έχει επίσης καταστραφεί», είπε. «Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν ξέρω τι θα συμβεί στη συνέχεια.»

Ο Hamid Haidari, πρώην αρχισυντάκτης του αφγανικού καναλιού ειδήσεων 1TV, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η μοναξιά σκέπασε ολόκληρη τη χώρα» μετά τη διακοπή.

‘To Aφγανιστάν τώρα πήρε την πρώτη θέση σε διαγωνισμό με την Βόρεια Κορέα για την διακοπή του διαδικτύου’ δήλωσε στο Χ.

«Η σιωπή στο διαδίκτυο, χωρίς αφγανικές φωνές από το εσωτερικό του Αφγανιστάν, είναι εκκωφαντική», έγραψε σε ανάρτησή της η Mariam Solaimankhil, πρώην μέλος του αφγανικού κοινοβουλίου που τώρα ζει στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας τον ιδιοκτήτη του X, Elon Musk.

Οι Ταλιμπάν δήλωσαν νωρίτερα ότι θα δημιουργηθεί μια εναλλακτική διαδρομή για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες.

Το μπλακ άουτ αποτελεί την τελευταία σειρά περιορισμών που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα αφαίρεσαν βιβλία γραμμένα από γυναίκες από το πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, στο πλαίσιο μιας νέας απαγόρευσης που έχει επίσης καταστήσει παράνομη τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν επίσης πληγεί ιδιαίτερα: τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση πέραν της ηλικίας των 12 ετών, με μία από τις τελευταίες οδούς τους για περαιτέρω εκπαίδευση να κλείνει στα τέλη του 2024, όταν τα μαθήματα μαιευτικής έκλεισαν αθόρυβα.

Μία φοιτήτρια πανεπιστημίου δήλωσε στο BBC ότι δεν είχε «καμία άλλη επιλογή παρά μόνο τη διαδικτυακή εκπαίδευση» μετά την απαγόρευση του μαθήματος μαιευτικής. «Όταν άκουσα ότι το διαδίκτυο είχε διακοπεί, ο κόσμος μου φάνηκε σκοτεινός», είπε.

Οι Ταλιμπάν επανέλαβαν τον έλεγχο του Αφγανιστάν το 2021 με ταχύτατη προέλαση, λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και άλλων διεθνών δυνάμεων.

Πηγή: BBC