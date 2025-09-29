Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο είχε σήμερα συνάντηση στον Λευκό Οίκο, επειδή, όπως είπε, συμφώνησε με το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Εάν γίνει δεκτό το σχέδιο από τη Χαμάς, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, σημείωσε, και αυτό σημαίνει «τον τερματισμό του ίδιου του πολέμου».

Με βάση την πρόταση, οι αραβικές και οι μουσουλμανικές χώρες θα δεσμευτούν στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Οι πλευρές θα συμφωνήσουν το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το σχέδιό του προβλέπει την κατά φάσεις απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

Ο Τραμπ είπε ότι "αισθάνεται πως θα έχουμε θετική απάντηση" από τη Χαμάς. Τόνισε όμως ότι εάν η παλαιστινιακή οργάνωση απορρίψει τη συμφωνία, "το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξή μου για να την καταστρέψει".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ