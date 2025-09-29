Σε αδιέξοδο οδηγούνται τα προγράμματα εκσυγχρονισμού της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με τον πρώην πρέσβη της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον και νυν βουλευτή του CHP, Ναμίκ Ταν.

Με αναρτήσεις του στο X, ο Ταν άσκησε έντονη κριτική στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σχετικά με το μαχητικό KAAN, τονίζοντας ότι η παραγωγή του εξαρτάται από την έγκριση εξαγωγής αμερικανικών κινητήρων F110. Όπως υπενθύμισε, παρά το ότι το KAAN παρουσιάζεται ως «εγχώριο και εθνικό» πρόγραμμα, απαιτείται άδεια από το Κογκρέσο των ΗΠΑ για να προχωρήσει.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε πληροφορίες ότι ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας Baykar, Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ, εμφανίζεται αντίθετος με την αγορά νέων F-16, μολονότι η Άγκυρα έχει ήδη καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον Ταν, ο Μπαϊρακτάρ φέρεται να προκρίνει την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στο πρόγραμμα KAAN.

«Η Τουρκία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή», σημείωσε ο πρώην διπλωμάτης, υπογραμμίζοντας ότι παραμένουν εκκρεμότητες και στα τρία μέτωπα: F-35, F-16 και KAAN.



Πηγή: ΚΥΠΕ