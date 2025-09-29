Με έμφαση στην επιτυχία και χωρίς να αποκαλύπτει καμία λεπτομέρεια για τα κρίσιμα ζητήματα των εξοπλισμών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

«Στις 25 Σεπτεμβρίου, είχαμε μια εκτενή και παραγωγική συνάντηση με τον κ. Τραμπ και την αντιπροσωπεία του στο Λευκό Οίκο», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόβαλε ξανά την εικόνα μιας ευρείας συνεργασίας με την Ουάσιγκτον, δίνοντας έμφαση στο εμπόριο και στην ενέργεια, αλλά κράτησε ξανά στο σκοτάδι το στρατιωτικό σκέλος της συζήτησης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Διαπραγματευτήκαμε σε φιλικό επίπεδο πολλά θέματα, με αιχμή το διμερές εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία», είπε, ενώ όσον αφορά τα γεωπολιτικά θέματα περιορίστηκε σε μία απλή απαρίθμησή τους.

«Η σφαγή στη Γάζα και η αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι εξελίξεις στην περιοχή μας ήταν τα κυριότερα θέματα της ατζέντας.

Εξετάσαμε επίσης λεπτομερώς τα θέματα που αφορούν τη διατήρηση της σταθερότητας στη Συρία και την επικράτηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

Στρατηγικές συμφωνίες

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπάθησε να υπενθυμίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι «σημαντικός εταίρος» για την Άγκυρα, προβάλλοντας τη συμφωνία για το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια (έστω) ως «στρατηγικό βήμα».

«Όπως και άλλες χώρες προμηθευτές, θεωρούμε τις ΗΠΑ σημαντικό εταίρο. Η συμφωνία, που υπογράφηκε για το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια, αποτελεί ένα πολύ στρατηγικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

«Εξαιρετική συνάντηση»

Ο Τούρκος πρόεδρος απαντώντας και στην εσωτερική κριτική για την αποτυχία απτών αποτελεσμάτων μετά την Ουάσιγκτον, υπερθεμάτισε τη συνάντηση, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική» με ορατά αποτελέσματα σύντομα.

«Ο λόγος για τον οποίο οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι της αντιπολίτευσης προσπαθούν να δυσφημίσουν την επίσκεψή μας στις ΗΠΑ είναι ότι η επίσκεψη αυτή ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη.

Πιστεύω ότι τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης που είχαμε με τον κ. Τραμπ θα γίνουν ορατά σε όλους στο άμεσο μέλλον».

«Ο Νετανιάχου τρέφεται με αίμα»

Οξύς και κατηγορηματικός, ο Ερντογάν επιτέθηκε προσωπικά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο και συναντά τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Νετανιάχου οδηγεί τον κόσμο στη φωτιά. Στο Ισραήλ δεν υπάρχει λογική στο κράτος, τρέφονται με αίμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με έντονη ρητορική κατά του Τελ Αβίβ, ο Ερντογάν επέμεινε πως η ισραηλινή κυβέρνηση βρίσκεται σε διπλωματική απομόνωση.

"Εκτός από μια χούφτα χώρες, σχεδόν κανείς δεν θέλει να σταθεί δίπλα στο Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου, ούτε να βγει σε φωτογραφία μαζί τους".

Ο Τούρκος πρόεδρος απέδωσε την ένταση στη Μέση Ανατολή σε προσωπικά πολιτικά κίνητρα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, συνδέοντάς τον άμεσα με την αποσταθεροποίηση της περιοχής.

"Όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει στριμωχτεί από τις έρευνες για διαφθορά, έβαλε φωτιά στην περιοχή και στον κόσμο για να κρατήσει το πόστο του".

Κι έπειτα από την οξύτατη ρητορική του κατά του Ισραήλ και προσωπικά του Νετανιάχου, ο Ερντογάν έσπευσε να εξισορροπήσει το κλίμα με μια πιο ήπια διατύπωση, επιλέγοντας να γλυκάνει τον τόνο απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο και κηδεμόνα του Τελ Αβίβ με την αναφορά ότι «η συνάντηση για τη Γάζα, στην οποία συμμετείχαν ο Αμερικανός πρόεδρος κ. Τραμπ και οι ηγέτες της περιοχής, ήταν εξαιρετικά παραγωγική».

…και το μόνιμο ρεφρέν της Άγκυρας για «δύο κράτη» στην Κύπρο

Και χωρίς να ξεχάσει την Κύπρο ούτε και σήμερα, ο Ερντογάν επανέλαβε τη γνωστή θέση της Άγκυρας υπέρ της αναγνώρισης του ψευδοκράτους και των «δύο κρατών».

«Υπερασπιστήκαμε με αποφασιστικότητα, για ακόμη μία φορά, τον δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων.

Με βάση το γεγονός ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί, επαναλάβαμε το αίτημά μας για αναγνώριση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Διαβάστε ακόμη: Ερντογάν: «Υπερασπιστήκαμε με σθένος τη δίκαιη υπόθεση των Τ/Κ»