Ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι από ισραηλινές επιδρομές σκοτώθηκαν δύο πολίτες του τη Δευτέρα.

Πρόκειται για τις τελευταίες τέτοιες επιδρομές παρά την εκεχειρία του Νοεμβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και τις πιέσεις για αφοπλισμό της.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι από ισραηλινή εχθρική επίθεση στην πόλη Σοχμόρ, στην ανατολική περιοχή της κοιλάδας Μπεκάα, σκοτώθηκε ένα άτομο, και σε δεύτερη επίθεση στον νότιο Λίβανο δεύτερο.

Το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στον Λίβανο, με πρόσχημα ότι στοχεύει στελέχη ή τοποθεσίες της Χεζμπολάχ.

Το Σάββατο, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι η ομάδα δεν θα αφοπλιστεί. Την αμέσως επόμενη μέρα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε αποθήκες όπλων που ανήκουν στην ομάδα στο νότιο Λίβανο.



