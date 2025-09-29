Ισραηλινά άρματα προωθήθηκαν τη Δευτέρα πιο κοντά στο κέντρο της Πόλης της Γάζας, λίγες ώρες πριν ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχθεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε «κάτι σπέσιαλ» στην τελευταία του προσπάθεια να τερματίσει τον πόλεμο.

Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια αποτυχημένης διπλωματίας, η Ουάσιγκτον παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σε αραβικά και μουσουλμανικά κράτη ένα σχέδιο 21 σημείων, που προβλέπει μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων. Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι κοντά.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ», έγραψε την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμονή της συνάντησης με τον Νετανιάχου. «ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΣΠΕΣΙΑΛ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. ΘΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ!!!»

Παρότι ο Νετανιάχου εγκωμιάζει τον Τραμπ ως τον στενότερο σύμμαχο του Ισραήλ, υπάρχουν ενδείξεις σκεπτικισμού από την ισραηλινή πλευρά για την πρόταση, όπως και επιφυλάξεις από αραβικά κράτη.



Αντιδράσεις Ισραήλ και Αράβων

Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε στο Reuters ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες στην Ουάσιγκτον για ζητήματα όπως η εμπλοκή παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα μετά τον πόλεμο, η εκδίωξη στελεχών της Χαμάς από τον θύλακα και η ανάθεση της συνολικής ευθύνης ασφαλείας.

Αιγυπτιακές πηγές, από την πλευρά που έχει μεσολαβήσει σε συνομιλίες για εκεχειρία, δήλωσαν ότι το Κάιρο ανησυχεί μήπως παραγκωνιστεί η διεθνώς αναγνωρισμένη Παλαιστινιακή Αρχή από τη διοίκηση της Γάζας και για το αν θα υπάρξουν εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους μιας συμφωνίας μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι.

Στο μεταξύ, οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο έδαφος, με το Ισραήλ να εξαπολύει μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του πολέμου αυτόν τον μήνα, με στόχο την Πόλη της Γάζας, όπου ο Νετανιάχου λέει ότι σκοπεύει να εξαλείψει τη Χαμάς στα τελευταία της προπύργια.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι η επίθεση θα εξαλείψει τη Χαμάς

Η επίθεση στην Πόλη της Γάζας έχει επιδεινώσει τη δραματική ανθρωπιστική κρίση και έχει εντείνει τη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ. Αρκετές δυτικές χώρες, μεταξύ τους η Βρετανία και η Γαλλία, έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, αγνοώντας τις ισραηλινές αντιρρήσεις.

Τη Δευτέρα, ισραηλινά άρματα έφτασαν σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το κεντρικό νοσοκομείο Αλ Σίφα, όπου γιατροί λένε ότι εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκατοντάδες ασθενείς, παρά τις εντολές εκκένωσης.

Αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν ότι τα άρματα είχαν επίσης περικυκλώσει την περιοχή γύρω από το κοντινό νοσοκομείο Αλ Χέλο, όπου βρίσκονται 90 ασθενείς, μεταξύ τους 12 βρέφη σε θερμοκοιτίδες. Ιατροί ανέφεραν ότι η περιοχή βομβαρδίστηκε τη νύχτα.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα σταματήσει τις μάχες αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους και δεν παραδώσει οριστικά τα όπλα της.

Η Χαμάς δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να απελευθερώσει τους ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο συνεχίζεται ο αγώνας των Παλαιστινίων για κράτος. Έχει επίσης πει ότι δεν έχει δει καμία νέα αμερικανική ειρηνευτική πρόταση.

Στη νέα επίθεση, ισραηλινά στρατεύματα ισοπέδωσαν γειτονιές της Πόλης της Γάζας, ανατινάζοντας κτίρια που, όπως υποστηρίζουν, χρησιμοποιούσε η Χαμάς. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν φύγει, αν και πολλοί λένε ότι δεν έχουν πού να πάνε. Το Ισραήλ τους έχει καλέσει να κινηθούν νότια, όπου όμως πόλεις έχουν ήδη καταστραφεί.

Ο στρατός ανέφερε τη Δευτέρα ότι συνεχίζει να πλήττει ένοπλες οργανώσεις. Ιατροί είπαν ότι τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα τη Δευτέρα, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας.



Πηγή: ΚΥΠΕ