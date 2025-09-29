Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Λευκός Οίκος, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Δευτέρας.

Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν και οι δυο πλευρές, ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει με το Κατάρ (ένας εκ των διαμεσολαβητών) τονίστηκε.

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο εμπεριέχει ένα δίλημμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: Να αποδεχτεί το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ή να διακινδυνεύσει μια δημόσια ρήξη με τις ΗΠΑ και να έρθει αντιμέτωπος με μια ακόμη χειρότερη διεθνή απομόνωση τονίζει στο μεταξύ το πρακτορείο Axios.

Για πρώτη φορά από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ φαίνεται έτοιμος να έρθει σε ρήξη με τον Νετανιάχου στο θέμα της Γάζας και να τον πιέσει να κάνει ειρήνη.

Ένας σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στο Axios: «Οι Άραβες έχουν συμφωνήσει σε αυτό το σχέδιο περίπου στο 100%. Τώρα περιμένουμε τον πρόεδρο να κάνει τα μαγικά του στον Νετανιάχου».

Πηγή: skai.gr