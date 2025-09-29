Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικών Υποθέσεων της Κίνας, Tang Renjian, καταδικάστηκε σε θάνατο με διετή αναστολή, μετά την ενοχή του για δωροληψία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Η απόφαση ανακοινώθηκε την Κυριακή από το Δικαστήριο Ενδιάμεσης Βαθμίδας του Changchun, στην επαρχία Jilin. Στην Κίνα, η θανατική ποινή με αναστολή συνήθως μετατρέπεται σε ισόβια κάθειρξη, εφόσον ο καταδικασμένος δεν διαπράξει νέο αδίκημα κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής περιόδου.

Ο Tang κρίθηκε ένοχος ότι αποδέχτηκε χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 268 εκατ. γουάν (περίπου 37,6 εκατ. δολάρια), κατά την άσκηση διαφόρων αξιωμάτων από το 2007 έως το 2024. Το δικαστήριο ανέφερε ότι η ποινή του ανεστάλη για δύο χρόνια, καθώς ο πρώην υπουργός ομολόγησε τα αδικήματά του.

Η πτώση του Tang ήταν ραγδαία. Τον Μάιο του 2024 τέθηκε υπό έρευνα από την κινεζική Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο, αποπέμφθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η υπόθεση του ακολούθησε το μοτίβο άλλων κορυφαίων αξιωματούχων που βρέθηκαν στο στόχαστρο, όπως οι πρώην υπουργοί Άμυνας Li Shangfu και Wei Fenghe.

Ο Tang είχε διατελέσει κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας Gansu από το 2017 έως το 2020, προτού αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της αγροτικής ανάπτυξης.

Η καταδίκη του εντάσσεται στο πλαίσιο της εκτεταμένης εκστρατείας κατά της διαφθοράς που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος Xi Jinping από το 2020, στοχεύοντας στην «απόλυτη νομιμοφροσύνη, καθαρότητα και αξιοπιστία» της εσωτερικής κρατικής μηχανής. Ο ίδιος είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι η διαφθορά αποτελεί «τη μεγαλύτερη απειλή» για το Κομμουνιστικό Κόμμα, επισημαίνοντας πως το φαινόμενο εξακολουθεί να βρίσκεται σε άνοδο.