Ανήμερα της επετείου της εξουδετέρωσης του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, η σιιτική οργάνωση πραγματοποίησε το Σάββατο μεγάλη συγκέντρωση στη Βηρυτό στην οποία ο ηγέτης της Ναΐμ Κασέμ απέρριψε κάθε σκέψη αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Αναφερόμενος στον Χασέμ Σαφιντίν ο οποίος αντικατέστησε τον Νασράλα για μικρό χρονικό διάστημα πριν τον εξοντώσει και εκείνον το Ισραήλ είπε: «Σκότωσαν το σώμα σου, αλλά το πνεύμα σου είναι ελεύθερο. […] Δεν θα βρουν ανάπαυση όσο είσαι παρών μέσα μας, και δεν θα επικρατήσουν όσο είσαι μέσα μας. Δεν θα εγκαταλείψουμε τη σκηνή και δεν θα παραδώσουμε τα όπλα μας».

Ο Κασέμ καταφέρθηκε κατά της Κυβέρνησης του Λιβάνου λέγοντας ότι έχει «κάνει λάθος» με τις αποφάσεις της «σχετικά με τα όπλα της αντίστασης» και την διάλυση του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ, την οποία εκ νέου απέκλεισε. Ωστόσο απέφυγε να αναφερθεί στα μέτρα που ανήγγειλε η Κυβέρνηση του Λιβάνου για την προβολή χθες βράδυ των εικόνων του Νασράλα και του Σαφαντίν, στο Βράχο των Περιστεριών, το πιο γνωστό σημείο της Βηρυτού στην περιοχή Ράουσι, παρά την απαγόρευση των Αρχών.

Ο Κασέμ στάθηκε εκτενώς ατις δηλώσεις του Αμερικανού απεσταλμένου Τομ Μπαράκ, και στο γεγονός ότι ο τελευταίος έθεσε ως προϋπόθεση για την αποκατάσταση της σταθερότητας στον Λίβανο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και ζήτησε τον τερματισμό της χρηματοδότησής της. «Δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα παρέμβουν για να αντιμετωπίσουν τη Χεζμπολάχ και ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει αυτό το έργο, ο [Μπάρακ] νομιμοποίησε» τις ισραηλινές επιθέσεις, είπε ο Κασέμ.

«Ο Αμερικανός λέει ότι θέλει να αφαιρέσει τη δύναμη του κόμματος — δηλαδή, τη δύναμη του Λιβάνου — θέλουν να οπλίσουν τον στρατό μόνο για να πολεμήσουν τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε, λέγονατας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον στοχεύει να «μετατρέψει τον Λίβανο σε παράρτημα του ισραηλινού καθεστώτος».

Η Τεχεράνη αψηφώντας την απαγόρευση της Βηρυτού στην έλευση Ιρανών επισήμων μέχρι νεοτέρας απέστειλε τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζανί στη Βηρυτό κάτι που εξόργισε την Κυβέρνηση του Λιβάνου η οποία όμως τον άφησε να εισέλθει προσπαθώντας να αποφύγει όξυνση της κρίσης.

