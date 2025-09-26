Μαζικές αποχωρήσεις σημειώθηκαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίμν Νετανιάχου μπήκε για να εκφωνήσει την ομιλία του.

Την ίδια στιγμή, οι υποστηρικτές του Νετανιάχου επιχείρησαν να αποσπάσουν την προσοχή από το θέαμα, χειροκροτώντας δυνατά και παραμένοντας όρθιοι για αρκετά λεπτά.

Δείτε σχετικό βίντεο

NOW: Delegations are leaving the hall ahead of Netanyahu's speech at the UN. pic.twitter.com/ERp6eqEeAs — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025

«Πέρυσι σας έδειξαν αυτό τον χάρτη που έδειχνε την πορεία του άξονα του κακού από το Ιράν. Ο άξονας που απειλούσε την σταθερότητα του πλανήτη αλλά και της χώρας μου. Χτυπήσαμε τους Χούθι – ακόμη και εχθές, διαλύσαμε τη Χαμάς, πλήξαμε την Χεζμπολάχ – θα θυμάστε τους βομβητές – πήραν νομίζω το μήνυμα και φυσικά ελέγχουμε την κατάσταση στην Συρία και πάνω από όλα διαλύσαμε το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και το συμβατικό οπλοστάσιο του Ιράν» είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.