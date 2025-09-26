Η παρουσία αρουραίων σε πόλεις όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο και το Τορόντο έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, με τους ειδικούς να αποδίδουν το φαινόμενο σε πολλούς παράγοντες: την άνοδο της θερμοκρασίας, τα απορρίμματα που συσσωρεύονται σε δρόμους και κάδους, την αυξημένη κατανάλωση fast food και την πυκνή δόμηση που προσφέρει καταφύγιο στα τρωκτικά.

Η περίπτωση του Τζον Γκλάντγουιν από το Κρόιντον, που βρήκε αρουραίους μέσα στο σπίτι του, αντικατοπτρίζει ένα γενικότερο πρόβλημα: μισό εκατομμύριο καταγγελίες για προσβολές από αρουραίους καταγράφηκαν από τα δημοτικά συμβούλια του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 2023 και 2025. Παρόμοια αύξηση εντοπίζεται και σε πολλές μεγάλες πόλεις διεθνώς.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι οι πιο ήπιες χειμερινές θερμοκρασίες ευνοούν την επιβίωση και την αναπαραγωγή των αρουραίων, οι οποίοι μπορούν να πολλαπλασιαστούν με εκπληκτική ταχύτητα. Παράλληλα, η ανθεκτικότητά τους στα δηλητήρια καθιστά δύσκολη την εξόντωσή τους. Γι’ αυτόν τον λόγο εξετάζονται πιο ανθρώπινες μέθοδοι, όπως τα αντισυλληπτικά δολώματα.

Η εμπειρία της Νέας Υόρκης, όπου δημιουργήθηκε θέση «Rat Tsar» για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, δείχνει ότι το κλειδί είναι η μείωση της πρόσβασης των αρουραίων σε τροφή και σκουπίδια, μέσω ασφαλών κάδων και καλύτερης διαχείρισης απορριμμάτων.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, η πραγματική λύση δεν βρίσκεται στα δηλητήρια αλλά στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: λιγότερα σκουπίδια, λιγότερες ευκαιρίες για τροφή και καταφύγιο. Διαφορετικά, οι αρουραίοι –έξυπνοι, ανθεκτικοί και προσαρμοστικοί– θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται και να αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.