Οι αρχές των Φιλιππίνων απομάκρυναν σήμερα 400.000 κατοίκους και επιβεβαίωσαν τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων, μετά το πλήγμα που επέφερε η σφοδρή τροπική καταιγίδα Μπουαλόι στο αρχιπέλαγος, το οποίο εξακολουθεί να πλήττεται από τον τυφώνα Ραγκάσα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Κλαούντιο Γιουγκότ, επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στην περιοχή Μπίκολ η οποία καλύπτει το νότιο Λουσόν, δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν τοίχοι και ξεριζώθηκαν δέντρα κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Μπουαλόι.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν ανθρώπους να χρησιμοποιούν βάρκες ή να περπατούν μέσα σε νερό που έφτανε μέχρι τη μέση τους για να μετακινηθούν σε πλημμυρισμένους δρόμους νοτιότερα, στα νησιά Βισάγιας στις κεντρικές Φιλιππίνες.

Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι μετά το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος σάρωσε το βόρειο άκρο της χώρας και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων στις αρχές της εβδομάδας.

Αυτές οι καταιγίδες σημειώνονται την ώρα που η οργή μεταξύ των πολιτών της χώρας αυξάνεται εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς που αφορά ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία φέρεται να κόστισαν στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια δολάρια.

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες με τις φτωχότερες περιοχές της χώρας να πλήττονται συνήθως περισσότερο.

Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί πιο συχνά και έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ