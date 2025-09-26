Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίνει το σχέδιό του να πουλήσει τις αμερικανικές δραστηριότητες της TikTok σε επενδυτές από τις ΗΠΑ και το εξωτερικό, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του νόμου του 2024 για την εθνική ασφάλεια. Παράλληλα, ανέβαλε έως τις 20 Ιανουαρίου την εφαρμογή της απαγόρευσης που προβλέπει τον αποκλεισμό της εφαρμογής αν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της δεν προχωρήσουν σε πώληση.

Η αξία της νέας αμερικανικής εταιρείας θα κυμανθεί γύρω στα 14 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις αναλυτών που έκαναν λόγο για 30-40 δισ. δολάρια χωρίς τον αλγόριθμο. Η μητρική ByteDance, που αποτιμάται σε περισσότερα από 330 δισ. δολάρια, θεωρεί την TikTok δευτερεύουσα πηγή εσόδων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι νέοι βασικοί μέτοχοι της «αμερικανικής TikTok» θα είναι κυρίως επενδυτικά σχήματα των ΗΠΑ όπως οι Susquehanna International Group, Silver Lake, αλλά και η Oracle, η οποία ήδη παρέχει υποδομές στην εφαρμογή. Επενδυτικό ταμείο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (MGX) αναμένεται επίσης να συμμετάσχει.

Το κρίσιμο ζήτημα παραμένει ο αλγόριθμος προτάσεων βίντεο (FYP), που θα συνεχίσει να ανήκει στη ByteDance. Η αμερικανική TikTok θα τον «ενοικιάζει» με την προϋπόθεση ότι θα εκπαιδευτεί εκ νέου με δεδομένα μόνο Αμερικανών χρηστών και θα παρακολουθείται από την Oracle και συνεργάτες ασφαλείας των ΗΠΑ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει την έγκρισή του στο σχέδιο: «Μίλησα με τον πρόεδρο Σι, του εξήγησα τι κάνουμε και είπε να προχωρήσουμε».





REPORTER: On the TikTok algorithm, are you satisfied that there's no security concerns?@POTUS: "Yeah, I am... It's owned by Americans, and very sophisticated Americans — and people that love the country." pic.twitter.com/5RteAf4JT6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 25, 2025

Παρά τις ανακοινώσεις, ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για την πλήρη αποσύνδεση της TikTok από τη μητρική εταιρεία. «Ακόμα κι αν υπάρξει συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο, η τεχνική και οικονομική διάσπαση είναι εξαιρετικά περίπλοκη», σχολίασε ο Γκλεν Γκέρστελ, πρώην νομικός σύμβουλος της NSA.



Η υπόθεση TikTok ταλανίζει την Ουάσιγκτον από το 2019, με τις αμερικανικές αρχές να θεωρούν την κινεζική ιδιοκτησία της εφαρμογής πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια. Αν και το νέο σχήμα υπόσχεται περισσότερη διαφάνεια και αμερικανικό έλεγχο, παραμένουν πολλά ερωτήματα για το πώς θα λειτουργήσει στην πράξη η νέα «American TikTok» και αν θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών.