Το Ισραήλ συμφώνησε με την πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης να εκφορτωθεί η βοήθεια που μετέφερε ο Στολίσκος με τη Γκρέτα Τούνμπεργκ στο λιμάνι της Κύπρου και στη συνέχεια να μεταφερθεί στη Γάζα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, ο Στολίσκος απέρριψε την πρόταση, σημειώνοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης».

Διαβάστε ακόμη: Ιταλία-Ισπανία στέλνουν πολεμικά πλοία για προστασία του στολίσκου προς Γάζα

Η ανάρτηση

«Το Ισραήλ συμφώνησε με την πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης να εκφορτωθεί η βοήθεια στο λιμάνι της Κύπρου και στη συνέχεια να μεταφερθεί στη Γάζα.

Η νηοπομπή απέρριψε την ιταλική πρόταση, αποδεικνύοντας ότι ο πραγματικός τους σκοπός είναι η πρόκληση και η εξυπηρέτηση της Χαμάς.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού.

Το Ισραήλ παραμένει έτοιμο να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε εποικοδομητική διευθέτηση για τη μεταφορά βοήθειας με νόμιμο και ειρηνικό τρόπο».