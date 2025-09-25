Περισσότερο από δύο ώρες διήρκεσε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο, στη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα εμπορίου, ενέργειας και αμυντικής συνεργασίας, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ουκρανία, Συρία και Μέση Ανατολή.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Πέμπτης όπου τον υποδέχτηκε Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, καλωσορίζοντας τον Τούρκο ηγέτη, στάθηκε στη μακροχρόνια σχέση τους, ακόμα και μέσα από τις δικές του πολιτικές περιπέτειες μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020.

«Ακόμα και για τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν σε εξορία, άδικα, όπως αποδεικνύεται, στημένες εκλογές, ξέρετε, εκείνος ξέρει από στημένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα, αλλά όταν ήμουν σε εξορία, ήμασταν ακόμα φίλοι», σχολίασε ο Τραμπ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αυτός είναι πάντα ένας καλός τρόπος να διαπιστώσεις, να δοκιμάσεις μια φιλία».

«Ίσως και άμεσα η άρση κυρώσεων για τα F-35»

Οι δύο ηγέτες δέχτηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι θα συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν σκοπεύει να «αντιστρέψει» τις «ανόητες αποφάσεις» της κυβέρνησης Μπάιντεν να μην πουλήσει πυραύλους Patriot στην Τουρκία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «θα το συζητήσουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μαζί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συζητήσουν για το σύστημα πυραύλων Patriot καθώς και για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και F-35.

«Ξέρω ότι θέλει τα F-35, το θέλει εδώ και καιρό, και με τα F-16, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση», είπε ο Τραμπ, καθισμένος δίπλα στον Ερντογάν στο Οβάλ Γραφείο.

«Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει να αγοράσει», πρόσθεσε.

«Εκείνος χρειάζεται ορισμένα πράγματα κι εμείς χρειαζόμαστε ορισμένα πράγματα, και θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου και της τουρκικής αποστολής. «Ως το τέλος της ημέρας θα ξέρετε».

Παράλληλα, ο Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να αρθούν «σχεδόν άμεσα» οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, εφόσον η σημερινή συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο έχει θετική έκβαση.

Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία το 2019, μετά την αγορά από την Άγκυρα των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400.

«Σταματήστε να αγοράζετε πετρέλαιο από τη Ρωσία»

Ερωτηθείς για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει η Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

«Θα ήθελα να σταματήσει να αγοράζει οποιοδήποτε πετρέλαιο από τη Ρωσία, όσο η Ρωσία συνεχίζει την επέλασή της εναντίον της Ουκρανίας, κι αυτοί πολεμούν», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. «Έχουν ήδη χαθεί εκατομμύρια ζωές, και για ποιο λόγο; Ξέρετε, για ποιο λόγο; Ντροπή».

Ο Τραμπ είπε ότι ο Τούρκος πρόεδρος «χαίρει μεγάλου σεβασμού και από τους δύο» και θα μπορούσε να ασκήσει «σημαντική επιρροή» αν το επιθυμούσε, αν και αυτή τη στιγμή είναι «πολύ ουδέτερος».

Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Γνωρίζει τον Πούτιν όπως κι εγώ τον γνωρίζω», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι έχει τερματίσει αρκετούς πολέμους και ότι θεωρούσε πως αυτός «θα ήταν από τους πιο εύκολους να διευθετηθούν».

Η Ρωσία έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια και «ουσιαστικά δεν έχει κερδίσει καθόλου εδάφη», είπε στη συνέχεια. «Νομίζω ότι είναι ώρα να σταματήσει, το πιστεύω πραγματικά».

«Κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα»

Στη διάρκεια της συνάντησης με τον Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι Ισραήλ και Χαμάς είναι «κοντά στο να καταλήξουν σε μια συμφωνία» για πιθανή κατάπαυση του πυρός.

«Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση προχθές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να γίνει κάποια συμφωνία. Θέλουμε να επιστρέψουν οι όμηροι. Πρέπει να επιστρέψουν οι όμηροι», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

«Συναντήθηκα με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ. Συναντηθήκαμε με την Ιορδανία. Ήταν μια πραγματικά καλή συνάντηση. Πιστεύω ότι αποφασίστηκαν πολλά εκεί», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το πόσο σύντομα μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι πρέπει να το συζητήσει με το Ισραήλ, σημειώνοντας: «Ξέρουν τι θέλω».

«Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ελπίζω να το πετύχουμε. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν, αλλά θέλουμε να επιστρέψουν οι όμηροι», είπε χαρακτηριστικά.



Ερντογάν: θα συζητήσουμε για τα F-35 και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν τόσο την υπόθεση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης όσο και τις πωλήσεις μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-16.

«Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τα F-35, τα F-16, αλλά και την υπόθεση της Χάλκης», είπε ο Ερντογάν, αναφερόμενος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που παραμένει κλειστή από το 1971, αποτελώντας διαχρονικά σημείο τριβής στις σχέσεις Τουρκίας–Ελλάδας.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι με την επιστροφή του στην Τουρκία θα έχει επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Αφού ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη Χάλκη, ο Τραμπ σχολίασε ότι είχε πρόσφατα συνάντηση με στελέχη της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας ότι «θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Χρειάζονται βοήθεια. Και είπα ότι θα το αναφέρω».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε ανακοινωθεί, στην τουρκική αποστολή θα συμμετέχουν ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ και ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ. Παράλληλα, και οι υπουργοί Εμπορίου, Υγείας και Ενέργειας, καθώς και ο επικεφαλής σύμβουλος του προέδρου, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Πηγή: skai.gr, ΕΡΤ