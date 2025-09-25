Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιδιώκει να αξιοποιήσει τις θερμότερες διμερείς σχέσεις των τελευταίων ετών για να πείσει την Ουάσιγκτον να άρει τις κυρώσεις και να επιτρέψει στην Αγκυρα την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35.

«Είναι σκληρός άνδρας, με ισχυρή άποψη – συνήθως δεν μου αρέσουν αυτοί οι άνδρες, αλλά αυτός μου αρέσει», είπε ο Τραμπ.

«Πρόκειται να κάνουμε επιπλέον εμπόριο» δήλωσε ο Τραμπ μπροστά στις κάμερες, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα των F-16 θα τεθεί στη συζήτηση. Στην ερώτηση δημοσιογράφου εάν οι ΗΠΑ θα πουλήσουν τελικά τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα το δούμε».





