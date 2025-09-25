Ευγνωμοσύνη μεταφρασμένη σε πράξη ευεργεσίας από τον γνωστό Τούρκο επιχειρηματία Αλί Σαμπαντζί.

Ο Αλί Σαμπαντζί, μαζί με τη σύζυγό του Βουσλάτ Ντογάν Σαμπαντζί, δώρισε 5,6 εκατομμύρια τουρκικές λίρες –περίπου 115.000 ευρώ– στο Κρατικό Νοσοκομείο Λέρου, όπου είχαν λάβει τις πρώτες κρίσιμες βοήθειες μετά το σοβαρό ατύχημα με πλοίο που υπέστησαν στις 24 Αυγούστου 2023. «Μας σώσατε τις ζωές», είπε χαρακτηριστικά ο Σαμπαντζί, ανακοινώνοντας την προσφορά του.

Το ζεύγος Σαμπαντζί, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ατύχημα, διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου οι πρώτες ιατρικές παρεμβάσεις αποδείχθηκαν σωτήριες, πριν συνεχίσουν τη θεραπεία τους στην Τουρκία.

Η διοίκηση του νοσοκομείου αποφάσισε να αποδεχθεί τη δωρεά, ανακοινώνοντας ότι τα χρήματα θα διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό του χειρουργείου. Πρόκειται για μια πράξη που δεν έχει μόνο συμβολικό βάρος, αλλά προσθέτει ουσιαστική αξία στις υποδομές ενός νησιωτικού νοσοκομείου με περιορισμένους πόρους.