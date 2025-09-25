Το μεγάλο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το SEA SPIRIT, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Κίνα παραδόθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στην πόλη Ντάλιαν στην επαρχία Λιαοντόνγκ της βορειοανατολικής Κίνας.

Το πλοίο έχει μεταφορική ικανότητα 175.000 κυβικών μέτρων, ενώ είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά LNG σε θερμοκρασίες μέχρι -163 βαθμούς Κελσίου υπό φυσιολογικές συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης, αποτελώντας ένα σημαντικό μέσο θαλάσσιας μεταφοράς στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κατασκευή μεγάλων πλοίων μεταφοράς LNG αντιπροσωπεύει τον δυναμισμό του κινεζικού τομέα κατασκευής πλοίων.

Το πλοίο κατασκευάστηκε για λογαριασμό της China Merchants Energy Shipping Co., Ltd., από την Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd. (DSIC), η οποία είναι θυγατρική της κρατικής China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC).

Το SEA SPIRIT έχει συνολικό μήκος 295 μέτρα, πλάτος 46,4 μέτρα με βάθος καρίνας 26,2 μέτρα και επιχειρησιακό βύθισμα 11,5 μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Xinhua

