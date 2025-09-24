Στιγμές αμηχανίας για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όταν αναγκάστηκε από την αμερικανική αστυνομία να περιμένει στη μέση του δρόμου, επειδή επρόκειτο να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ. Τα πλάνα έγιναν αμέσως trending topic.

Το βίντεο έδειχνε τον Ερντογάν περικυκλωμένο από σωματοφύλακες, με τον Τούρκο πρόεδρο να αντιδρά στο περιστατικό υπομονετικά.

Το ίδιο και με τον Μακρόν

Η αμερικανική αστυνομία δεν χαρίστηκε ούτε στον Γάλλο πρόεδρο, πριν από λίγες ημέρες. Ο Εμανουέλ Μακρόν, όταν αναγκάστηκε να περπατήσει λόγω του αποκλεισμού από τη συνοδεία των οχημάτων, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ για να του ‘διαμαρτυρηθεί’, ότι έχει αποκλειστεί εξαιτίας του.