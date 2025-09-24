Προς ακύρωση βαίνει η προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, μετά τη χθεσινή αναβολή από την τουρκική πλευρά, η οποία επικαλέστηκε τη συμμετοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών.

Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του ΕΡΤNEWS στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Σκιτζή, ανώτατη κυβερνητική πηγή εξέφραζε την αμφιβολία της να ανευρεθεί εναλλακτική ώρα για την πραγματοποίηση της επαφής καθώς το πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι εξαιρετικά βαρύ. Η ίδια πηγή ενημέρωσης πρόσθετε με νόημα ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να τα πουν κάποια άλλη στιγμή.

Σημειώνεται ότι ανώτατη κυβερνητική πηγή απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με αναφορά τουρκικού δημοσιεύματος ότι «η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο ακυρώθηκε, καθώς η ελληνική πλευρά παραβίασε τη συμφωνία και ανακοίνωσε τη συνάντηση».

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από εκεί και πέρα, δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτήν τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. την Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή.

